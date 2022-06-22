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Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля
Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля - РИА Новости, 22.06.2022
Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, упал на 1,4293 рубля, до 53,2788 рубля, курс евро - на 1,6259 рубля, до 55,8307 рубля, следует РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:25
2022-06-22T16:25
2022-06-22T16:29
центральный банк рф (цб рф)
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цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, упал на 1,4293 рубля, до 53,2788 рубля, курс евро - на 1,6259 рубля, до 55,8307 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, цены на нефть, московская биржа
16:25 22.06.2022 (обновлено: 16:29 22.06.2022)
Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля
Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля, евро — до 55,83 рубля