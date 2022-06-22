https://ria.ru/20220622/kurs-1797353305.html

Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля

Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля - РИА Новости, 22.06.2022

Официальный курс доллара на четверг опустился до 53,28 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, упал на 1,4293 рубля, до 53,2788 рубля, курс евро - на 1,6259 рубля, до 55,8307 рубля, следует РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:25

2022-06-22T16:25

2022-06-22T16:29

центральный банк рф (цб рф)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, упал на 1,4293 рубля, до 53,2788 рубля, курс евро - на 1,6259 рубля, до 55,8307 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, цены на нефть, московская биржа