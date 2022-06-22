https://ria.ru/20220622/kriminal-1797059660.html

"Боимся заходить в подъезд". Что ветеран МВД устроил в Подмосковье

"Боимся заходить в подъезд". Что ветеран МВД устроил в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2022

"Боимся заходить в подъезд". Что ветеран МВД устроил в Подмосковье

Ворвался в квартиру и накинулся на хозяйку — в Люберцах начался суд по делу о гибели 92-летней Антонины Беликовой. По мнению следствия, ее избил бывший охранник РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:12

происшествия

люберцы

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Ворвался в квартиру и накинулся на хозяйку — в Люберцах начался суд по делу о гибели 92-летней Антонины Беликовой. По мнению следствия, ее избил бывший охранник МВД. Семья погибшей опасается, что он избежит наказания из-за слишком мягкой статьи. РИА Новости разбиралось в ситуации.Незапертая дверьДнем 14 сентября 2020-го жительнице Люберец Ирине Беликовой позвонила мать и попросила срочно приехать. Ее голос дрожал."Успела лишь сообщить, что в квартиру, где та была одна, кто-то вломился и полез на нее с кулаками, — вспоминает Ирина. — Я сразу вызвала такси. Когда приехала, дома уже никого не было: маму на скорой отвезли в больницу".У пенсионерки диагностировали перелом шейки бедра (из-за падения на пол) и ушибы. Пострадавшая рассказала, что к ней постучался сосед со второго этажа — 63-летний ветеран МВД Анатолий Завилохин. Пускать не хотела, но он, улучив момент, когда она приоткрыла внутреннюю дверь, чтобы закрыть на ключ внешнюю, ворвался в квартиру."Толкнул и бил ногами, — говорит Ирина. — На крик прибежали другие жильцы, оттащили его. Вызвали полицию и скорую. Хулигана забрали в отдел, но тем же вечером отпустили. На следующий день он ничего не помнил: спрашивал у всех, что случилось".Состояние пенсионерки постепенно ухудшалось. Открылось внутреннее кровотечение, из-за перелома шейки бедра развилась застойная пневмония. В итоге 14 октября она скончалась.Затянутое делоЧерез четыре месяца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни")."Эксперты установили связь между смертью и полученными травмами, поэтому мы настаивали на ужесточении меры пресечения. Также попросили передать дело из МВД в Следственный комитет, — объясняет адвокат Александр Тимошенко. — Несколько месяцев документы перекидывали из одного ведомства в другое, в итоге оставили в полиции. Обвинение же предъявили и вовсе летом 2021-го. Несмотря на тяжесть статьи, в СИЗО не отправили, оставив под подпиской о невыезде".По мнению защиты, объективных причин, которые могли затянуть расследование, не было: несколько свидетелей видели, как ветеран МВД бил пенсионерку. Кроме того, сама Беликова, пока была в сознании, успела обо всем рассказать полицейским."Мне непонятно, почему не добавили обвинение в незаконном проникновении в жилище, — добавляет Тимошенко. — Ведь Завилохин без спроса вломился в чужую квартиру".Этой весной следователи и вовсе переквалифицировали статью на более мягкую — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"."Перепутал квартиру"Об обвиняемом известно немногое. Служил охранником в МВД. После смерти родителей жил один, жены и детей не было. Любил выпить, в состоянии опьянения становился агрессивным. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Завилохин страдает хронической алкогольной зависимостью и нуждается в наблюдении врачей-наркологов и психиатров.При этом в момент нападения, согласно выводам специалистов, отдавал отчет своим действиям."Он еще не пришел в себя после смерти родителей, — объясняет его адвокат Игорь Муханов. — Выпустил погулять на улицу кошку, но та побежала не вниз по лестнице, а вверх. Завилохин кинулся за ней — и больше ничего не помнит. Дело в том, что квартира Беликовой расположена аналогично, только тремя этажами выше. Поэтому он решил, что заходит к себе. Открыв дверь, просто упал. Очнулся уже в отделе полиции".Вторая комиссионная медицинская экспертиза, по словам защитника, установила, что пенсионерка скончалась из-за ишемической болезни сердца и это никак не связано с переломом шейки бедра и пневмонией. Также судебные медики отрицают избиение пенсионерки. Поэтому речь идет о несчастном случае."Свидетели несколько раз меняли показания, — подчеркивает юрист. — И никто из них не видел, что пенсионерку именно толкнули. На мой взгляд, его просто оговаривают. При этом сам подзащитный очень переживает. Еще во время предварительного следствия он приносил извинения родным Беликовой. Хотел навестить ее в больнице, затем помочь с похоронами, однако ему этого не позволили".Дочь погибшей, в свою очередь, уверяет, что никакой реальной помощи Завилохин не предлагал. Лишь хотел "деньгами замять дело".Другие подробности выяснятся в Люберецком суде. Ветерану МВД грозит до двух лет лишения свободы. Но если процесс затянется до сентября, уголовной ответственности он избежит: срок давности по статье 118 УК — всего два года. Поэтому Беликовы призывают переквалифицировать дело на статью 111, максимальное наказание по которой — 15 лет.

https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767377585.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

люберцы

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, люберцы, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)