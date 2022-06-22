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Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать за досрочное погашение кредита - РИА Новости, 22.06.2022
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Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать за досрочное погашение кредита
Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать за досрочное погашение кредита - РИА Новости, 22.06.2022
Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать за досрочное погашение кредита
Рисков при досрочном погашении кредитов не так уж и много, но все же они существуют, предупредил читателей "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:15
2022-06-22T02:15
общество
россия
павел уткин
банки
кредиты
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рисков при досрочном погашении кредитов не так уж и много, но все же они существуют, предупредил читателей "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Он объяснил, что очень важно уведомить банк за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно. После его закрытия необходимо взять справку о том, что кредит погашен и у банка нет никаких претензий к заемщику.Уткин также добавил, что различные штрафы, комиссии и другие санкции со стороны банка в таком случае — это повод для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса. И все же стоит иметь в виду, что банк может подмочить репутацию заемщика при досрочных выплатах по кредитам."Это может случиться, если, например, кредит был взят на пять лет, а выплачен в максимально короткий срок. Дело в том, что в таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше", — предупредил юрист.
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общество, россия, павел уткин, банки, кредиты
02:15 22.06.2022
 
Россиянам объяснили, могут ли их оштрафовать за досрочное погашение кредита

Юрист Уткин: штрафы и комиссии со стороны банка за досрочное погашение кредита незаконны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рисков при досрочном погашении кредитов не так уж и много, но все же они существуют, предупредил читателей "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Он объяснил, что очень важно уведомить банк за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно. После его закрытия необходимо взять справку о том, что кредит погашен и у банка нет никаких претензий к заемщику.
Уткин также добавил, что различные штрафы, комиссии и другие санкции со стороны банка в таком случае — это повод для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса. И все же стоит иметь в виду, что банк может подмочить репутацию заемщика при досрочных выплатах по кредитам.
"Это может случиться, если, например, кредит был взят на пять лет, а выплачен в максимально короткий срок. Дело в том, что в таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше", — предупредил юрист.
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