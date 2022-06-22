https://ria.ru/20220622/kormlenie-1797190815.html

В Минздраве рассказали, как правильно кормить ребенка до шести месяцев

В Минздраве рассказали, как правильно кормить ребенка до шести месяцев - РИА Новости, 22.06.2022

В Минздраве рассказали, как правильно кормить ребенка до шести месяцев

Первые шесть месяцев кормить малыша следует исключительно грудным молоком, оно является залогом крепкого психического и физического здоровья, специалисты... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:40

2022-06-22T03:40

2022-06-22T03:40

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первые шесть месяцев кормить малыша следует исключительно грудным молоком, оно является залогом крепкого психического и физического здоровья, специалисты рекомендуют продолжать грудное вскармливание до двух лет, рассказал РИА Новости главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Согласно закону, реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.По его словам, дети на естественном вскармливании развиваются более гармонично, с грудным молоком им поступает огромное множество антител, защищающих от различных патогенов, что дает защиту на всю жизнь. Он отметил, что психологическая, эмоциональная, живая связь матери и ребенка является залогом крепкого психического и физического здоровья.При этом, по словам Иванова, поток экспорта смесей привел к тому, что часть россиян стали широко применять их для искусственного вскармливания. Однако ни одна смесь не может заменить грудное молоко, подчеркнул врач."Конечно, есть ситуации, когда состояние здоровья матери не позволяет кормить грудью, таких случаев, к счастью, очень мало. Принятый закон нацелен и на улучшение здоровья женщин, и детей. Доказано, например, что у кормящих матерей реже возникают опухоли груди, другие заболевания", — уточнил Иванов.

https://ria.ru/20220310/voda-1777492356.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, москва