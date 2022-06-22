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В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года - РИА Новости, 22.06.2022
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В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года
В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года - РИА Новости, 22.06.2022
В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года
Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:54
2022-06-22T15:54
в мире
здоровье - общество
испания
мадрид
холера
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана, пишет газета Pais со ссылкой на источники.Согласно источникам, несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид заразилась холерой после того как выпила неочищенную воду на территории фермы. Позднее девушку госпитализировали, к настоящему моменту она уже выписана из больницы.Власти пытаются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие заразившиеся. Предположительно вода была взята из колодца.Как сообщает издание, согласно отчетам минздрава страны и данным в научной литературе, это может быть первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай&nbsp; заражения холерой в Испании с 1979 года."Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения", - приводит издание слова представителя местных властей.
https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html
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в мире, здоровье - общество, испания, мадрид, холера
15:54 22.06.2022
 
В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года

Pais: в Испании опечатали ферму из-за первого случая заражения холерой с 1979 года

© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Флаги Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана, пишет газета Pais со ссылкой на источники.
Согласно источникам, несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид заразилась холерой после того как выпила неочищенную воду на территории фермы. Позднее девушку госпитализировали, к настоящему моменту она уже выписана из больницы.
Власти пытаются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие заразившиеся. Предположительно вода была взята из колодца.
Как сообщает издание, согласно отчетам минздрава страны и данным в научной литературе, это может быть первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай  заражения холерой в Испании с 1979 года.
"Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения", - приводит издание слова представителя местных властей.
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В миреЗдоровье - ОбществоИспанияМадридХолера
 
 
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