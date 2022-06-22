https://ria.ru/20220622/kholera-1797342431.html

В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года

В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года - РИА Новости, 22.06.2022

В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года

Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:54

2022-06-22T15:54

2022-06-22T15:54

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана, пишет газета Pais со ссылкой на источники.Согласно источникам, несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид заразилась холерой после того как выпила неочищенную воду на территории фермы. Позднее девушку госпитализировали, к настоящему моменту она уже выписана из больницы.Власти пытаются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие заразившиеся. Предположительно вода была взята из колодца.Как сообщает издание, согласно отчетам минздрава страны и данным в научной литературе, это может быть первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай заражения холерой в Испании с 1979 года."Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения", - приводит издание слова представителя местных властей.

https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html

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в мире, здоровье - общество, испания, мадрид, холера