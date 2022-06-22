23:26 22.06.2022 (обновлено: 23:54 22.06.2022)
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР
Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на месте. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской народной республики", — рассказал Кадыров.
По его словам, некоторым украинским боевикам удалось скрыться, но российские военные пообещали их найти.
"День за днем наши спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса от националистической нечисти. Победа уже близка", — подчеркнул он.
В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением промышленной зоны Северодонецка и Лисичанска, который, как сообщил в среду представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, союзным силам удалось взять в оперативное окружение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целю "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила важные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.