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Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:26
2022-06-22T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
донбасс
украина
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на месте. Об этом он написал в Telegram-канале."Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской народной республики", — рассказал Кадыров.По его словам, некоторым украинским боевикам удалось скрыться, но российские военные пообещали их найти.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением промышленной зоны Северодонецка и Лисичанска, который, как сообщил в среду представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, союзным силам удалось взять в оперативное окружение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целю "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила важные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796776555.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, донбасс, украина, рамзан кадыров
23:26 22.06.2022 (обновлено: 23:54 22.06.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на месте. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской народной республики", — рассказал Кадыров.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 у села Тошковка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:40Специальная военная операция на Украине
Российские военные освободили в ЛНР населенный пункт Тошковка
По его словам, некоторым украинским боевикам удалось скрыться, но российские военные пообещали их найти.

"День за днем наши спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса от националистической нечисти. Победа уже близка", — подчеркнул он.

В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением промышленной зоны Северодонецка и Лисичанска, который, как сообщил в среду представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, союзным силам удалось взять в оперативное окружение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целю "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила важные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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