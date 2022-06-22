https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html

Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022

Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:26

2022-06-22T23:26

2022-06-22T23:54

специальная военная операция на украине

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донбасс

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рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской народной республике, многих националистов удалось уничтожить на месте. Об этом он написал в Telegram-канале."Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской народной республики", — рассказал Кадыров.По его словам, некоторым украинским боевикам удалось скрыться, но российские военные пообещали их найти.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением промышленной зоны Северодонецка и Лисичанска, который, как сообщил в среду представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, союзным силам удалось взять в оперативное окружение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целю "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила важные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796776555.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797297727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, донбасс, украина, рамзан кадыров