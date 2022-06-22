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Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/karnaval-1797341149.html
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал - РИА Новости, 22.06.2022
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал
Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:14
2022-06-22T19:14
шоубиз
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается пожениться. Ее слова привела Ксюша Хоффман на YouTube-канале YesNoYes.По словам экс-девушки Стоуна, блогер заверил, что видел Карнавал в жизни, и она "дойная корова". Тем не менее у Саши и Вали на проекте "Звезды в Африке" начался роман.Dava некоторое время встречался с Ольгой Бузовой: тогда в Сети пользователи не верили в искренность его чувств и считали, что он хочет прославиться за счет артистки.Карнавал не впервые становится предметом для обсуждений – ранее в СМИ широко обсуждалась ее перепалка с Ларисой Долиной.
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знаменитости, шоу-бизнес
19:14 22.06.2022
 

Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал

© Фото : Пресс-служба ТНТБлогер Валя Карна.val
Блогер Валя Карна.val - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Пресс-служба ТНТ
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается пожениться. Ее слова привела Ксюша Хоффман на YouTube-канале YesNoYes.

"Когда его бывшая девушка узнала, что он идет на "Звезды в Африке", она сказала: "Блин, там будет Валя". А она знала Карнавал и считала, что она очень красивая, поэтому начала беспокоиться и спрашивать, как Стоун к ней относится. И Стоун, по ее словам, говорил, что она жирная, страшная…", – сказала Ксюша.

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Премьера фильма Человек-паук: нет пути домой - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма "Человек-паук: нет пути домой"
По словам экс-девушки Стоуна, блогер заверил, что видел Карнавал в жизни, и она "дойная корова". Тем не менее у Саши и Вали на проекте "Звезды в Африке" начался роман.

"Может быть Саша Стоун – это второй Dava?" – спросила Хоффман.

Dava некоторое время встречался с Ольгой Бузовой: тогда в Сети пользователи не верили в искренность его чувств и считали, что он хочет прославиться за счет артистки.
Карнавал не впервые становится предметом для обсуждений – ранее в СМИ широко обсуждалась ее перепалка с Ларисой Долиной.
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