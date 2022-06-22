https://ria.ru/20220622/karnaval-1797341149.html

Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал

Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал - РИА Новости, 22.06.2022

Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал

Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:14

2022-06-22T19:14

2022-06-22T19:14

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается пожениться. Ее слова привела Ксюша Хоффман на YouTube-канале YesNoYes.По словам экс-девушки Стоуна, блогер заверил, что видел Карнавал в жизни, и она "дойная корова". Тем не менее у Саши и Вали на проекте "Звезды в Африке" начался роман.Dava некоторое время встречался с Ольгой Бузовой: тогда в Сети пользователи не верили в искренность его чувств и считали, что он хочет прославиться за счет артистки.Карнавал не впервые становится предметом для обсуждений – ранее в СМИ широко обсуждалась ее перепалка с Ларисой Долиной.

https://ria.ru/20220530/vereschagin-1791698374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес