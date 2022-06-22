https://ria.ru/20220622/karnaval-1797341149.html
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал - РИА Новости, 22.06.2022
Бывшая девушка Стоуна раскрыла правду о его отношениях с Валей Карнавал
Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:14
2022-06-22T19:14
2022-06-22T19:14
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774749065_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_0a0d767255b31ef509a59fa110e52cb1.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается пожениться. Ее слова привела Ксюша Хоффман на YouTube-канале YesNoYes.По словам экс-девушки Стоуна, блогер заверил, что видел Карнавал в жизни, и она "дойная корова". Тем не менее у Саши и Вали на проекте "Звезды в Африке" начался роман.Dava некоторое время встречался с Ольгой Бузовой: тогда в Сети пользователи не верили в искренность его чувств и считали, что он хочет прославиться за счет артистки.Карнавал не впервые становится предметом для обсуждений – ранее в СМИ широко обсуждалась ее перепалка с Ларисой Долиной.
https://ria.ru/20220530/vereschagin-1791698374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774749065_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_2f24293929793d7c831ef77d748cff8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая девушка Саши Стоуна призналась, что блогер за глаза оскорблял Валю Карнавал, с которой сейчас поддерживает романтические отношения – пара даже собирается пожениться. Ее слова привела Ксюша Хоффман на YouTube-канале YesNoYes.
"Когда его бывшая девушка узнала, что он идет на "Звезды в Африке", она сказала: "Блин, там будет Валя". А она знала Карнавал и считала, что она очень красивая, поэтому начала беспокоиться и спрашивать, как Стоун к ней относится. И Стоун, по ее словам, говорил, что она жирная, страшная…", – сказала Ксюша.
По словам экс-девушки Стоуна, блогер заверил, что видел Карнавал в жизни, и она "дойная корова". Тем не менее у Саши и Вали на проекте "Звезды в Африке" начался роман.
"Может быть Саша Стоун – это второй Dava?" – спросила Хоффман.
Dava некоторое время встречался с Ольгой Бузовой: тогда в Сети пользователи не верили в искренность его чувств и считали, что он хочет прославиться за счет артистки.
Карнавал не впервые становится предметом для обсуждений – ранее в СМИ широко обсуждалась ее перепалка
с Ларисой Долиной.