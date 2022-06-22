https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797242639.html

МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда

МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда - РИА Новости, 22.06.2022

МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда

Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать в практической области, сообщила представитель МИД Мария... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:40

2022-06-22T11:40

2022-06-22T14:13

в мире

россия

калининград

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:384:2958:2048_1920x0_80_0_0_d9cd226640f3aeac0a11c39c6f27b154.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать в практической области, сообщила представитель МИД Мария Захарова."Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. <...> Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости", — сказала она на брифинге.Захарова подчеркнула, что Россия заявила Литве и Евросоюзу о недопустимости подобных действий и необходимости изменения принятых мер и возвращении ситуации в законное русло. Какой и когда будет ответ — пока обсуждается, он в том числе зависит от того, согласится ли Вильнюс отозвать запрет на транзит.Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.

https://ria.ru/20220621/litva-1797117976.html

https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, калининград, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)