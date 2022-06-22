https://ria.ru/20220622/izbienie-1797291830.html

Голый украинец избил двух полицейских в Вене

Голый украинец избил двух полицейских в Вене - РИА Новости, 22.06.2022

Голый украинец избил двух полицейских в Вене

Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:03

2022-06-22T14:03

2022-06-22T14:03

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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции.По данным ведомства, в дежурную часть во вторник вечером поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе австрийской столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос."Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - говорится в пресс-релизе.Участвовавшие в задержании полицейские - мужчина и женщина - после драки не смогли продолжить дежурство, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/ekstremizm-1776636353.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, австрия, вена, мвд австрии