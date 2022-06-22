https://ria.ru/20220622/izbienie-1797291830.html
Голый украинец избил двух полицейских в Вене
Голый украинец избил двух полицейских в Вене - РИА Новости, 22.06.2022
Голый украинец избил двух полицейских в Вене
Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:03
2022-06-22T14:03
2022-06-22T14:03
украина
в мире
австрия
вена
мвд австрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/29/1514562956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e171612d228824bb636e35a968ecaaa.jpg
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции.По данным ведомства, в дежурную часть во вторник вечером поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе австрийской столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос."Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - говорится в пресс-релизе.Участвовавшие в задержании полицейские - мужчина и женщина - после драки не смогли продолжить дежурство, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/ekstremizm-1776636353.html
украина
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/29/1514562956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_773c98cb48b0812fe4dc725d43bb03f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, австрия, вена, мвд австрии
Голый украинец избил двух полицейских в Вене
В Вене выходец с Украины разделся до трусов и избил двоих сотрудников полиции
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным ведомства, в дежурную часть во вторник вечером поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе австрийской столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины
, который вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос.
"Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - говорится в пресс-релизе.
Участвовавшие в задержании полицейские - мужчина и женщина - после драки не смогли продолжить дежурство, говорится в сообщении.