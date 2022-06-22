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Голый украинец избил двух полицейских в Вене - РИА Новости, 22.06.2022
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Голый украинец избил двух полицейских в Вене
Голый украинец избил двух полицейских в Вене - РИА Новости, 22.06.2022
Голый украинец избил двух полицейских в Вене
Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:03
2022-06-22T14:03
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции.По данным ведомства, в дежурную часть во вторник вечером поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе австрийской столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос."Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - говорится в пресс-релизе.Участвовавшие в задержании полицейские - мужчина и женщина - после драки не смогли продолжить дежурство, говорится в сообщении.
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украина, в мире, австрия, вена, мвд австрии
14:03 22.06.2022
 
Голый украинец избил двух полицейских в Вене

В Вене выходец с Украины разделся до трусов и избил двоих сотрудников полиции

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Вене
Автомобиль полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Автомобиль полиции в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Раздевшийся до трусов украинец избил двух правоохранителей после ссоры с соседями в Вене, сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным ведомства, в дежурную часть во вторник вечером поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе австрийской столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос.
"Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - говорится в пресс-релизе.
Участвовавшие в задержании полицейские - мужчина и женщина - после драки не смогли продолжить дежурство, говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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