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Раскол в итальянской партии не связан только с Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2022
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Раскол в итальянской партии не связан только с Украиной, считает эксперт
Раскол в итальянской партии не связан только с Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2022
Раскол в итальянской партии не связан только с Украиной, считает эксперт
Уход главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо из правящего "Движения 5 звезд" не связан только с разногласиями по украинской проблеме, причины в большей степени... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:36
2022-06-22T15:59
в мире
италия
луиджи ди майо
марио драги
джузеппе конте
украина
киев
движение 5 звезд
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уход главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо из правящего "Движения 5 звезд" не связан только с разногласиями по украинской проблеме, причины в большей степени внутриполитические, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России Татьяна Зонова.Ранее стало известно, что МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что выходит из правящего "Движения 5 звезд", которое он возглавлял до января 2020 года в связи с серьезными разногласиями по ситуации на Украине."Я бы не стала связывать настолько категорически вопрос украинский с ситуацией в "Движении 5 звезд". Дело в том, что, конечно, в Италии вот эта сложившаяся в партийной системе итальянской ситуация, она достаточно подвижная, я бы сказала", - сказала Зонова в комментарии РИА Новости.Она пояснила, что "это "Движение 5 звезд", которое появилось весьма неожиданно как такая третья сила, в то время как вообще предполагалось чередование право-центристской и лево-центристской коалиции у власти". По её словам, "появившееся это движение, оно внесло коррективы в политическую систему, и как мы знаем, были созданы с "Движением 5 звезд" вот правительство Конте, два правительства Конте". Но затем, по ее словам, "все-таки верх взяла демократическая партия, которая имела свою коалицию, и в "Движении 5 звезд" появились разногласия не только по украинскому вопросу в настоящее время о целому ряду других вопросов, и Ди Майо, который является членом вот этого "Движением 5 звезд", конечно уже смысла ему в состоять в этой партии не было необходимости".Эксперт отметила, что в заявлении Ди Майо прозвучала его приверженность политики премьер-министра Италии Марио Драги. "Он заявил сегодня, что "я никакой не член 5 звезд, а я ярый сторонник Драги", - процитировала слова итальянского политика эксперт, подчеркнув, что именно на личности итальянского премьера сейчас держится правительство."Вот на Драги, конечно, сейчас держится правительство, на его престиже, на его влиянии, там сейчас практически правительство национального единства. А "Движение 5 звезд" возглавил бывший премьер Конте, который хотел превратить эту партию левого плана, но ему это явно не удалось, поскольку на последних выборах административных и так далее потерпели они сокрушительное поражение, и фактически эта партия разваливается абсолютно. Поэтому здесь сложная такая ситуация... Украина - это не самый главный вопрос, там очень большие внутренние разногласия", - делает вывод эксперт.Несмотря на то, что Украина далеко не главный вопрос внутриполитических противоречий, однако вопреки итальянской солидарности с ЕС, в Италии имеются различные точки зрения на вопрос поставок вооружения на Украину."Они заявили, что они в рамках полной солидарности с ЕС, с его позицией, Италия - член Европейского Союза и, соответственно, разделяют эту официальную линию и заявляют о своей солидарности с Украиной. Хотя, конечно, там тоже есть разные мнения по этому вопросу, особенно насчет поставок оружия, есть много противников поставки оружия. В общем, довольно сложная ситуация", - резюмирует эксперт.В минувшие выходные в местных СМИ появились сообщения о том, что входящее в правительственную коалицию Италии "Движение 5 звезд" оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о поставках оружия на Украину.Ранее лидер Д5З, бывший премьер-министр Джузеппе Конте предложил принять специальную резолюцию парламента, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта на Украине. Это предложение вызвало резкую критику со стороны Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. В ответ Конте, председатель Палаты депутатов Роберто Фико, ряд других высших руководителей Д5З обвинили главу МИД в необоснованных нападках на всех членов "Движения".
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в мире, италия, луиджи ди майо, марио драги, джузеппе конте, украина, киев, движение 5 звезд, евросоюз
15:36 22.06.2022 (обновлено: 15:59 22.06.2022)
 
Раскол в итальянской партии не связан только с Украиной, считает эксперт

Профессор МГИМО Зонова: раскол "Движения пяти звезд" в Италии не связан только с Украиной

© РИА Новости / Сергей СтарцевОдин из руководителей оппозиционного "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо в Италии
Один из руководителей оппозиционного Движения 5 звезд Луиджи Ди Майо в Италии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Старцев
Один из руководителей оппозиционного "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уход главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо из правящего "Движения 5 звезд" не связан только с разногласиями по украинской проблеме, причины в большей степени внутриполитические, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России Татьяна Зонова.
Ранее стало известно, что МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что выходит из правящего "Движения 5 звезд", которое он возглавлял до января 2020 года в связи с серьезными разногласиями по ситуации на Украине.
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"Я бы не стала связывать настолько категорически вопрос украинский с ситуацией в "Движении 5 звезд". Дело в том, что, конечно, в Италии вот эта сложившаяся в партийной системе итальянской ситуация, она достаточно подвижная, я бы сказала", - сказала Зонова в комментарии РИА Новости.
Она пояснила, что "это "Движение 5 звезд", которое появилось весьма неожиданно как такая третья сила, в то время как вообще предполагалось чередование право-центристской и лево-центристской коалиции у власти". По её словам, "появившееся это движение, оно внесло коррективы в политическую систему, и как мы знаем, были созданы с "Движением 5 звезд" вот правительство Конте, два правительства Конте". Но затем, по ее словам, "все-таки верх взяла демократическая партия, которая имела свою коалицию, и в "Движении 5 звезд" появились разногласия не только по украинскому вопросу в настоящее время о целому ряду других вопросов, и Ди Майо, который является членом вот этого "Движением 5 звезд", конечно уже смысла ему в состоять в этой партии не было необходимости".
Эксперт отметила, что в заявлении Ди Майо прозвучала его приверженность политики премьер-министра Италии Марио Драги. "Он заявил сегодня, что "я никакой не член 5 звезд, а я ярый сторонник Драги", - процитировала слова итальянского политика эксперт, подчеркнув, что именно на личности итальянского премьера сейчас держится правительство.
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"Вот на Драги, конечно, сейчас держится правительство, на его престиже, на его влиянии, там сейчас практически правительство национального единства. А "Движение 5 звезд" возглавил бывший премьер Конте, который хотел превратить эту партию левого плана, но ему это явно не удалось, поскольку на последних выборах административных и так далее потерпели они сокрушительное поражение, и фактически эта партия разваливается абсолютно. Поэтому здесь сложная такая ситуация... Украина - это не самый главный вопрос, там очень большие внутренние разногласия", - делает вывод эксперт.
Несмотря на то, что Украина далеко не главный вопрос внутриполитических противоречий, однако вопреки итальянской солидарности с ЕС, в Италии имеются различные точки зрения на вопрос поставок вооружения на Украину.
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"Они заявили, что они в рамках полной солидарности с ЕС, с его позицией, Италия - член Европейского Союза и, соответственно, разделяют эту официальную линию и заявляют о своей солидарности с Украиной. Хотя, конечно, там тоже есть разные мнения по этому вопросу, особенно насчет поставок оружия, есть много противников поставки оружия. В общем, довольно сложная ситуация", - резюмирует эксперт.
В минувшие выходные в местных СМИ появились сообщения о том, что входящее в правительственную коалицию Италии "Движение 5 звезд" оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о поставках оружия на Украину.
Ранее лидер Д5З, бывший премьер-министр Джузеппе Конте предложил принять специальную резолюцию парламента, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта на Украине. Это предложение вызвало резкую критику со стороны Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. В ответ Конте, председатель Палаты депутатов Роберто Фико, ряд других высших руководителей Д5З обвинили главу МИД в необоснованных нападках на всех членов "Движения".
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