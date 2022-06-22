https://ria.ru/20220622/investportfel-1797273142.html

Инвестпортфель Ростовской области составил 690 миллиардов рублей

Инвестпортфель Ростовской области составил 690 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.06.2022

Инвестпортфель Ростовской области составил 690 миллиардов рублей

Инвестиционный портфель Ростовской области включает порядка 570 проектов с общим объемом финансирования более 690 миллиардов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:23

2022-06-22T13:23

2022-06-22T13:23

ростовская область

экономика

ростовская область

ростсельмаш

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ростовской области включает порядка 570 проектов с общим объемом финансирования более 690 миллиардов рублей, сообщил журналистам замгубернатора региона Александр Скрябин.По его словам, прирост инвестиций в Ростовскую область сохраняется последние четыре года. По итогам 2021 года суммарный объем инвестиций достиг примерно 400 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 14%."В прошлом году в Ростовской области инвесторы реализовали более 300 проектов на общую сумму 87 миллиардов рублей. Сегодня инвестиционный портфель Ростовской области включает порядка 570 проектов на сумму свыше 690 миллиардов рублей", - сказал Скрябин. Большинство проектов приходится на традиционные для Ростовской области отрасли: промышленное производство, включая топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство.Скрябин отметил, что особое внимание уделяется проектам, направленным на импортозамещение. Так, компания "Ростсельмаш" ведет строительство нового тракторного завода, который помимо тракторной техники будет выпускать и дорожно-строительную. Компания "Атлантис-ПАК" ведет работы по установке еще двух линий по производству многослойной барьерной полимерной пленки для упаковки продуктов пищевой промышленности.Еще один пример импортозамещающего производства - Семикаракорский сыродельный комбинат, который за последние несколько лет увеличил мощности по переработке молока с 70 до 190 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20220621/pmef-1796922766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ростовская область, ростсельмаш, россия