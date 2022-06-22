Инвестпортфель Ростовской области составил 690 миллиардов рублей
Инвестиционный портфель Ростовской области с 570 проектами составил 690 миллиардов рублей
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ростовской области включает порядка 570 проектов с общим объемом финансирования более 690 миллиардов рублей, сообщил журналистам замгубернатора региона Александр Скрябин.
По его словам, прирост инвестиций в Ростовскую область сохраняется последние четыре года. По итогам 2021 года суммарный объем инвестиций достиг примерно 400 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 14%.
"В прошлом году в Ростовской области инвесторы реализовали более 300 проектов на общую сумму 87 миллиардов рублей. Сегодня инвестиционный портфель Ростовской области включает порядка 570 проектов на сумму свыше 690 миллиардов рублей", - сказал Скрябин. Большинство проектов приходится на традиционные для Ростовской области отрасли: промышленное производство, включая топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство.
Скрябин отметил, что особое внимание уделяется проектам, направленным на импортозамещение. Так, компания "Ростсельмаш" ведет строительство нового тракторного завода, который помимо тракторной техники будет выпускать и дорожно-строительную. Компания "Атлантис-ПАК" ведет работы по установке еще двух линий по производству многослойной барьерной полимерной пленки для упаковки продуктов пищевой промышленности.
Еще один пример импортозамещающего производства - Семикаракорский сыродельный комбинат, который за последние несколько лет увеличил мощности по переработке молока с 70 до 190 тысяч тонн в год.