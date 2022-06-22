Игорь Сысолятин: коллекция редких икон имеет отношение к истории России
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для коллекции, которая будет представлена на выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", приобретались иконы, которые имеют отношение к истории России, этот аспект превалировал, рассказал коллекционер Игорь Сысолятин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Выставка откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание вошло около 320 икон. Большая часть работ будет представлена широкой публике впервые, так как основу коллекции составили произведения, проданные или вывезенные за границу многие десятилетия назад и вернувшиеся в страну усилиями коллекционера.
"Я старался больше внимания уделять приобретению икон, которые имеют отношение к истории страны, к различным личностям, знаменитым и менее знаменитым, начиная от Императорского дома и заканчивая не очень известными людьми или персоналиями неизвестных иконописцев. Исторический аспект был в формировании коллекции превалирующим", – сказал он.
Коллекционер выразил надежду, что на выставке посетители найдут для себя интересные факты из истории русской иконы. Первые иконы в его коллекции, по его словам, появлялись в 80-90-е годы, но профессионально коллекционировать их он начал в начале XXI века, когда в выставочном пространстве появились крупные частные коллекции нового времени и начали выходить публикации.
"В нулевые годы стали создаваться многочисленные крупнейшие частные коллекции, и фонды стали их собирать, и просто подвижники древнерусского искусства, и, безусловно, меня это как профессионального коллекционера зацепило, стало интересно: я стал понемногу изучать, разговаривать с профессионалами, с коллекционерами, дилерами, искусствоведами. Потихоньку я втянулся в это увлекательное занятие поиска сокровищ, шедевров и просто редких иконографических экземпляров по всему миру", – рассказал Сысолятин о коллекции.
В экспозицию вошли оригинальные иконы, написанные в столицах искусства Руси XV-XVI веков, новооткрытые иконы строгановских мастеров, работы изографов Оружейной палаты и их последователей, яркие провинциальные образцы XVII столетия, эффектные памятники эпохи барокко из Москвы, Великого Устюга и Кинешмы, произведения из старообрядческих регионов, искусство иконников Палеха и Мстёры, работы мастеров второй половины XIX – начала XX века. В коллекции Игоря Сысолятина насчитывается более тысячи произведений, обладающих высокой исторической или художественной ценностью.