https://ria.ru/20220622/ikony-1797414656.html

Игорь Сысолятин: коллекция редких икон имеет отношение к истории России

Игорь Сысолятин: коллекция редких икон имеет отношение к истории России - РИА Новости, 22.06.2022

Игорь Сысолятин: коллекция редких икон имеет отношение к истории России

Для коллекции, которая будет представлена на выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина",... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:00

2022-06-22T20:00

2022-06-22T20:00

культура

музей русской иконы

москва

миа "россия сегодня"

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для коллекции, которая будет представлена на выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", приобретались иконы, которые имеют отношение к истории России, этот аспект превалировал, рассказал коллекционер Игорь Сысолятин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Выставка откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание вошло около 320 икон. Большая часть работ будет представлена широкой публике впервые, так как основу коллекции составили произведения, проданные или вывезенные за границу многие десятилетия назад и вернувшиеся в страну усилиями коллекционера.Коллекционер выразил надежду, что на выставке посетители найдут для себя интересные факты из истории русской иконы. Первые иконы в его коллекции, по его словам, появлялись в 80-90-е годы, но профессионально коллекционировать их он начал в начале XXI века, когда в выставочном пространстве появились крупные частные коллекции нового времени и начали выходить публикации.В экспозицию вошли оригинальные иконы, написанные в столицах искусства Руси XV-XVI веков, новооткрытые иконы строгановских мастеров, работы изографов Оружейной палаты и их последователей, яркие провинциальные образцы XVII столетия, эффектные памятники эпохи барокко из Москвы, Великого Устюга и Кинешмы, произведения из старообрядческих регионов, искусство иконников Палеха и Мстёры, работы мастеров второй половины XIX – начала XX века. В коллекции Игоря Сысолятина насчитывается более тысячи произведений, обладающих высокой исторической или художественной ценностью.

https://ria.ru/20220622/ikony-1797368707.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культура, музей русской иконы, москва, миа "россия сегодня", россия