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Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины
Росгвардия помогла доставить свыше 135 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:14
2022-06-22T15:14
2022-06-22T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
запорожская область
россия
геническ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Росгвардия помогла доставить свыше 135 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что свыше 12 тысяч жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Гуманитарная помощь выдавалась в Михайловке, Геническе, Новой Каховке, Энергодаре и других населенных пунктах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220621/gumpomosch-1797181049.html
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в мире, здоровье - общество, запорожская область, россия, геническ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области