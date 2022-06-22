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Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины
Росгвардия помогла доставить свыше 135 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:14
2022-06-22T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
запорожская область
россия
геническ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Росгвардия помогла доставить свыше 135 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что свыше 12 тысяч жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Гуманитарная помощь выдавалась в Михайловке, Геническе, Новой Каховке, Энергодаре и других населенных пунктах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220621/gumpomosch-1797181049.html
запорожская область
россия
геническ
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в мире, здоровье - общество, запорожская область, россия, геническ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
15:14 22.06.2022
 
Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи на юг Украины

Росгвардия обеспечила доставку более 135 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Росгвардия помогла доставить свыше 135 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Росгвардия и МЧС России выполнили 8 задач по сопровождению гуманитарных колон, обеспечили выдачу более 135 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей", - говорится в релизе.
Отмечается, что свыше 12 тысяч жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Гуманитарная помощь выдавалась в Михайловке, Геническе, Новой Каховке, Энергодаре и других населенных пунктах.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 23:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьРоссияГеническФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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