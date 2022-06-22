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Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси - РИА Новости, 22.06.2022
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Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси
Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси - РИА Новости, 22.06.2022
Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:39
2022-06-22T17:07
в мире
грузия
украина
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в ЕС, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".Об этом у Запада просили и грузинские оппозиционеры, также заявил Гарибашвили."Вот перед вами люди, которые в Брюсселе только и делали, что просили не предоставлять Грузии статус кандидата. Об этом мне сообщили наши европейские друзья", — сказал премьер во время ежегодного отчета о выполнении правительственной программы.На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но в статусе пока решили отказать. Окончательно этот вопрос будут решать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220614/gruziya-1795321291.html
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в мире, грузия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
16:39 22.06.2022 (обновлено: 17:07 22.06.2022)
 
Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси

Премьер Грузии Гарибашвили: Киев просил не предоставлять Тбилиси статус кандидата в ЕС

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в ЕС, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Об этом у Запада просили и грузинские оппозиционеры, также заявил Гарибашвили.
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"Вот перед вами люди, которые в Брюсселе только и делали, что просили не предоставлять Грузии статус кандидата. Об этом мне сообщили наши европейские друзья", — сказал премьер во время ежегодного отчета о выполнении правительственной программы.
На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но в статусе пока решили отказать. Окончательно этот вопрос будут решать лидеры ЕС 23-24 июня.
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