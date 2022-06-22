https://ria.ru/20220622/garibashvili-1797360054.html

Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси

Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси - РИА Новости, 22.06.2022

Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:39

2022-06-22T16:39

2022-06-22T17:07

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в ЕС, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".Об этом у Запада просили и грузинские оппозиционеры, также заявил Гарибашвили."Вот перед вами люди, которые в Брюсселе только и делали, что просили не предоставлять Грузии статус кандидата. Об этом мне сообщили наши европейские друзья", — сказал премьер во время ежегодного отчета о выполнении правительственной программы.На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но в статусе пока решили отказать. Окончательно этот вопрос будут решать лидеры ЕС 23-24 июня.

https://ria.ru/20220614/gruziya-1795321291.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, грузия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия