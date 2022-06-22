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Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/film-1797366580.html
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:57
2022-06-22T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса."Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса.Мединский добавил, что такой фильм может быть, и не один. "По завершении освобождения, - уточнил он. - Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html
донбасс
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в мире, донбасс, россия, владимир мединский
16:57 22.06.2022 (обновлено: 17:06 22.06.2022)
 
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса по завершении спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса.
"Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса.
Мединский добавил, что такой фильм может быть, и не один. "По завершении освобождения, - уточнил он. - Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", - добавил Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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