https://ria.ru/20220622/film-1797366580.html

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса

Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:57

2022-06-22T16:57

2022-06-22T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса."Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса.Мединский добавил, что такой фильм может быть, и не один. "По завершении освобождения, - уточнил он. - Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, россия, владимир мединский