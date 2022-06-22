https://ria.ru/20220622/film-1797366580.html
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:57
2022-06-22T16:57
2022-06-22T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса."Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса.Мединский добавил, что такой фильм может быть, и не один. "По завершении освобождения, - уточнил он. - Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, владимир мединский
16:57 22.06.2022 (обновлено: 17:06 22.06.2022)
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса по завершении спецоперации