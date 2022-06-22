В Татарстане открыли фармацевтический логистический комплекс
Глава Татарстана Минниханов открыл в Казани новый фармацевтический логистический комплекс
Город Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Открытие нового фармацевтического логистического комплекса компании "Протек" состоялось в Казани с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.
"Проект, который мы обсуждали в 2019 году, несмотря на все сложности, успешно завершен. Фармацевтика нужна каждый день. И то, что мы приблизили к покупателям такой объем продукции, говорит о том, что группа компаний "Протек" поверила в республику", – сказал Минниханов на церемонии открытия.
По словам главы республики, логистический комплекс оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. "Это сложнейшая специальная инженерная конструкция, которая решает задачи по обеспечению населения необходимыми медикаментами. Наша задача – улучшение качества жизни людей, и самое главное – это здоровье… Для республики данный проект – очень важный шаг", - отметил он.
Председатель совета директоров АО "Протек" Вадим Якунин подчеркнул, что центр в Казани – самый современный региональный фармацевтический центр.
Как уточнил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, переговоры с компанией о строительстве в Казани крупного логистического комплекса начались в 2019 году. Перед выбором региона для размещения центра дистрибуции лекарственных средств компания тщательно изучила рынок и пришла к выводу, что его размещение в Казани идеально подходит для оперативного обслуживания всех субъектов ПФО. Площадь центра превышает 15 тысяч квадратных метров.
Новый логистический комплекс специализируется на хранении лекарственных средств, БАДов и изделий медицинского назначения, а также на приемке, формировании, комплектации и отправке заказов для клиентов из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Кировской области и Пермского края. Ассортимент – 12 тысяч позиций, в ближайшее время планируется его расширение до 15 тысяч позиций. Открытие центра будет способствовать повышению доступности более широкой линейки аптечного ассортимента для жителей республики и соседних регионов.