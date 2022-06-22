https://ria.ru/20220622/farmsklad-1797347781.html

В Татарстане открыли фармацевтический логистический комплекс

В Татарстане открыли фармацевтический логистический комплекс - РИА Новости, 22.06.2022

В Татарстане открыли фармацевтический логистический комплекс

Открытие нового фармацевтического логистического комплекса компании "Протек" состоялось в Казани с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:10

2022-06-22T16:10

2022-06-22T16:10

республика татарстан

экономика

казань

протек

республика татарстан (татарстан)

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Открытие нового фармацевтического логистического комплекса компании "Протек" состоялось в Казани с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики."Проект, который мы обсуждали в 2019 году, несмотря на все сложности, успешно завершен. Фармацевтика нужна каждый день. И то, что мы приблизили к покупателям такой объем продукции, говорит о том, что группа компаний "Протек" поверила в республику", – сказал Минниханов на церемонии открытия.По словам главы республики, логистический комплекс оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. "Это сложнейшая специальная инженерная конструкция, которая решает задачи по обеспечению населения необходимыми медикаментами. Наша задача – улучшение качества жизни людей, и самое главное – это здоровье… Для республики данный проект – очень важный шаг", - отметил он.Председатель совета директоров АО "Протек" Вадим Якунин подчеркнул, что центр в Казани – самый современный региональный фармацевтический центр.Как уточнил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, переговоры с компанией о строительстве в Казани крупного логистического комплекса начались в 2019 году. Перед выбором региона для размещения центра дистрибуции лекарственных средств компания тщательно изучила рынок и пришла к выводу, что его размещение в Казани идеально подходит для оперативного обслуживания всех субъектов ПФО. Площадь центра превышает 15 тысяч квадратных метров.Новый логистический комплекс специализируется на хранении лекарственных средств, БАДов и изделий медицинского назначения, а также на приемке, формировании, комплектации и отправке заказов для клиентов из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Кировской области и Пермского края. Ассортимент – 12 тысяч позиций, в ближайшее время планируется его расширение до 15 тысяч позиций. Открытие центра будет способствовать повышению доступности более широкой линейки аптечного ассортимента для жителей республики и соседних регионов.

https://ria.ru/20220617/kazan-1796329532.html

https://ria.ru/20220621/pmef-1797062621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казань, протек , республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов