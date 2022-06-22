https://ria.ru/20220622/es-1797357103.html
Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции
Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции - РИА Новости, 22.06.2022
Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции
Европейцы всё меньше доверяют ЕСПЧ, так как суд продолжает препятствовать тому, чтобы страны Совета Европы проводили жесткую политику в отношении нежелательной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:34
2022-06-22T16:34
2022-06-22T16:35
в мире
евросоюз
дональд трамп
руанда
сша
европа
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742333262_0:221:3121:1977_1920x0_80_0_0_574f8d61cf08a999bec2f47219769c26.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Европейцы всё меньше доверяют ЕСПЧ, так как суд продолжает препятствовать тому, чтобы страны Совета Европы проводили жесткую политику в отношении нежелательной миграции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости основатель аналитического центра Strategika Пьер-Антуан Плакеван.Ранее сообщалось, что в среду в британском парламенте будет представлен законопроект, позволяющий не исполнять постановления ЕСПЧ. Решение о его выработке было принято после того, как ЕСПЧ постановил отменить первую отправку мигрантов в Руанду."Все меньше и меньше европейских граждан верят в ЕСПЧ, который продолжает препятствовать государствам-членам Совета Европы защищать свои границы и проводить жесткую политику в отношении нежелательной миграции", - сказал эксперт.Он считает, что сопротивление массовому притоку нелегальных мигрантов и "теории замещения" началось при Дональде Трампе в США и привлекает все больше поддержки в Европе."Суверенитет возрождается во всем мире, и СВО на Украине способствует этому фундаментальному пересмотру ценностей современного мира", - говорит Плакеван.Решения ЕСПЧ не являются обязательными для государств. Эксперт считает, что это всего лишь одна из форм моральной диктатуры "политкорректности". Ему кажется, что европейские страны наконец-то становятся более реалистичными.По его мнению, происходит быстрый развал международного порядка, но это не может привести к мировой войне, благодаря ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20220615/espch-1795523606.html
https://ria.ru/20220420/terroristy-1784405670.html
руанда
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742333262_530:393:2642:1977_1920x0_80_0_0_8d03d8aaa4102d3b4322b877679ce1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, дональд трамп, руанда, сша, европа, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
16:34 22.06.2022 (обновлено: 16:35 22.06.2022)
Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции
Глава Strategika Плакеван: европейцы не доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции