https://ria.ru/20220622/es-1797357103.html

Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции

Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции - РИА Новости, 22.06.2022

Эксперт: европейцы все меньше доверяют ЕСПЧ из-за его отношения к миграции

Европейцы всё меньше доверяют ЕСПЧ, так как суд продолжает препятствовать тому, чтобы страны Совета Европы проводили жесткую политику в отношении нежелательной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:35

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евросоюз

дональд трамп

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сша

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европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Европейцы всё меньше доверяют ЕСПЧ, так как суд продолжает препятствовать тому, чтобы страны Совета Европы проводили жесткую политику в отношении нежелательной миграции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости основатель аналитического центра Strategika Пьер-Антуан Плакеван.Ранее сообщалось, что в среду в британском парламенте будет представлен законопроект, позволяющий не исполнять постановления ЕСПЧ. Решение о его выработке было принято после того, как ЕСПЧ постановил отменить первую отправку мигрантов в Руанду."Все меньше и меньше европейских граждан верят в ЕСПЧ, который продолжает препятствовать государствам-членам Совета Европы защищать свои границы и проводить жесткую политику в отношении нежелательной миграции", - сказал эксперт.Он считает, что сопротивление массовому притоку нелегальных мигрантов и "теории замещения" началось при Дональде Трампе в США и привлекает все больше поддержки в Европе."Суверенитет возрождается во всем мире, и СВО на Украине способствует этому фундаментальному пересмотру ценностей современного мира", - говорит Плакеван.Решения ЕСПЧ не являются обязательными для государств. Эксперт считает, что это всего лишь одна из форм моральной диктатуры "политкорректности". Ему кажется, что европейские страны наконец-то становятся более реалистичными.По его мнению, происходит быстрый развал международного порядка, но это не может привести к мировой войне, благодаря ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20220615/espch-1795523606.html

https://ria.ru/20220420/terroristy-1784405670.html

руанда

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в мире, евросоюз, дональд трамп, руанда, сша, европа, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы