https://ria.ru/20220622/draka-1797226710.html
Полицейские задержали участника драки в московском метро
Полицейские задержали участника драки в московском метро - РИА Новости, 22.06.2022
Полицейские задержали участника драки в московском метро
Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:43
2022-06-22T10:43
2022-06-22T10:48
россия
москва
происшествия
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.По данным следствия, ночью (в какой именно день - не уточняется) на станции метро "Римская" между пассажирами возник конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий ударил 21-летнего москвича несколько раз в голову. Тот упал и потерял сознание.Полиция задержала участника конфликта - им оказался уроженец Кемеровской области. Потерпевшему диагностирован тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, перелома лицевых костей и гематом. Он в больнице.На опубликованном ведомством видео задержанный мужчина рассказывает, что его оппонент был в нетрезвом состоянии: "Все пошло оттуда, со словесной перепалки... Здоровый мужик, а такими словами выражается... Я побоялся, когда он меня дернул, думал, он меня ударит, и на опережение пошел".Фигурант уверяет, что раскаивается и признает вину."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220620/draka-1796770796.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:43 22.06.2022 (обновлено: 10:48 22.06.2022)
Полицейские задержали участника драки в московском метро
В Москве задержали участника драки в метро, сломавшего челюсть своему оппоненту
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
По данным следствия, ночью (в какой именно день - не уточняется) на станции метро "Римская" между пассажирами возник конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий ударил 21-летнего москвича несколько раз в голову. Тот упал и потерял сознание.
Полиция задержала участника конфликта - им оказался уроженец Кемеровской области
. Потерпевшему диагностирован тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, перелома лицевых костей и гематом. Он в больнице.
На опубликованном ведомством видео задержанный мужчина рассказывает, что его оппонент был в нетрезвом состоянии: "Все пошло оттуда, со словесной перепалки... Здоровый мужик, а такими словами выражается... Я побоялся, когда он меня дернул, думал, он меня ударит, и на опережение пошел".
Фигурант уверяет, что раскаивается и признает вину.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ
. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в релизе.