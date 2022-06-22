Рейтинг@Mail.ru
Полицейские задержали участника драки в московском метро - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/draka-1797226710.html
Полицейские задержали участника драки в московском метро
Полицейские задержали участника драки в московском метро - РИА Новости, 22.06.2022
Полицейские задержали участника драки в московском метро
Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:43
2022-06-22T10:48
россия
москва
происшествия
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.По данным следствия, ночью (в какой именно день - не уточняется) на станции метро "Римская" между пассажирами возник конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий ударил 21-летнего москвича несколько раз в голову. Тот упал и потерял сознание.Полиция задержала участника конфликта - им оказался уроженец Кемеровской области. Потерпевшему диагностирован тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, перелома лицевых костей и гематом. Он в больнице.На опубликованном ведомством видео задержанный мужчина рассказывает, что его оппонент был в нетрезвом состоянии: "Все пошло оттуда, со словесной перепалки... Здоровый мужик, а такими словами выражается... Я побоялся, когда он меня дернул, думал, он меня ударит, и на опережение пошел".Фигурант уверяет, что раскаивается и признает вину."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220620/draka-1796770796.html
россия
москва
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:43 22.06.2022 (обновлено: 10:48 22.06.2022)
 
Полицейские задержали участника драки в московском метро

В Москве задержали участника драки в метро, сломавшего челюсть своему оппоненту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полиция задержала участника драки в московской подземке, покалечившего своего оппонента - сломал челюсть и причинил ушиб головного мозга, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
По данным следствия, ночью (в какой именно день - не уточняется) на станции метро "Римская" между пассажирами возник конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий ударил 21-летнего москвича несколько раз в голову. Тот упал и потерял сознание.
Полиция задержала участника конфликта - им оказался уроженец Кемеровской области. Потерпевшему диагностирован тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, перелома лицевых костей и гематом. Он в больнице.
На опубликованном ведомством видео задержанный мужчина рассказывает, что его оппонент был в нетрезвом состоянии: "Все пошло оттуда, со словесной перепалки... Здоровый мужик, а такими словами выражается... Я побоялся, когда он меня дернул, думал, он меня ударит, и на опережение пошел".
Фигурант уверяет, что раскаивается и признает вину.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:18
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
 
РоссияМоскваПроисшествияКемеровская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала