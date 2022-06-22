17:38 22.06.2022 (обновлено: 19:36 22.06.2022)
В ДНР наладили подачу воды в канал "Северский Донец — Донбасс"
МЧС ДНР: подачу дополнительной воды в канал "Северский Донец — Донбасс" наладили
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец — Донбасс", по которому идет водоснабжение Донецкой области
Канал "Северский Донец — Донбасс", по которому идет водоснабжение Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. В Донецкой народной республике наладили подачу дополнительной воды в канал "Северский Донец — Донбасс", сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.
После проведения работ по строительству водозаборного устройства из Ольховского водохранилища и напорной линии от НС "Ольховая" до водовода Зуевской ТЭС объем подачи воды в канал вырос почти на 20 тысяч кубометров в сутки.
В ведомстве отметили, что речь идет не о восстановлении полного масштаба обеспечения Донбасса водой, но об увеличении запаса дней ее использования, поскольку первый, второй и третий подъемы канала еще находятся на территории, временно подконтрольной Украине.
С 25 февраля из-за боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, насосную обесточили. Три подъема канала и фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления воды. Жители Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки получают минимальный объем ресурса. Для увеличения запасов воды власти приняли решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также отключили от системы централизованного водоснабжения крупные мероприятия, особенно металлургической отрасли.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".