https://ria.ru/20220622/donbass-1797384765.html

В ДНР наладили подачу воды в канал "Северский Донец — Донбасс"

В ДНР наладили подачу воды в канал "Северский Донец — Донбасс" - РИА Новости, 22.06.2022

В ДНР наладили подачу воды в канал "Северский Донец — Донбасс"

В Донецкой народной республике наладили подачу дополнительной воды в канал "Северский Донец — Донбасс", сообщили РИА Новости в МЧС ДНР. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:38

2022-06-22T17:38

2022-06-22T19:36

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. В Донецкой народной республике наладили подачу дополнительной воды в канал "Северский Донец — Донбасс", сообщили РИА Новости в МЧС ДНР.После проведения работ по строительству водозаборного устройства из Ольховского водохранилища и напорной линии от НС "Ольховая" до водовода Зуевской ТЭС объем подачи воды в канал вырос почти на 20 тысяч кубометров в сутки.В ведомстве отметили, что речь идет не о восстановлении полного масштаба обеспечения Донбасса водой, но об увеличении запаса дней ее использования, поскольку первый, второй и третий подъемы канала еще находятся на территории, временно подконтрольной Украине.С 25 февраля из-за боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, насосную обесточили. Три подъема канала и фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления воды. Жители Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки получают минимальный объем ресурса. Для увеличения запасов воды власти приняли решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также отключили от системы централизованного водоснабжения крупные мероприятия, особенно металлургической отрасли.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/samozanyatye-1797342258.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, донецк (днр), владимир путин