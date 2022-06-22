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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 12.10 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:50
2022-06-22T12:50
2022-06-22T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 - н.п. Новомихайловка - н.п. Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Александровке