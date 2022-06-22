https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:42
2022-06-22T12:42
2022-06-22T12:42
в мире
сша
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения посольством страны в Москве нового адреса."Посольство США в России получили новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9...Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю", - сказала она на брифинге в среду.После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили девять зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
https://ria.ru/20220608/ploschad-1793978390.html
сша
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР