https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html

Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022

Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:42

2022-06-22T12:42

2022-06-22T12:42

в мире

сша

донецкая народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения посольством страны в Москве нового адреса."Посольство США в России получили новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9...Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю", - сказала она на брифинге в среду.После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили девять зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

https://ria.ru/20220608/ploschad-1793978390.html

сша

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, сша, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова