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Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
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Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:42
2022-06-22T12:42
в мире
сша
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения посольством страны в Москве нового адреса."Посольство США в России получили новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9...Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю",&nbsp; - сказала она на брифинге в среду.После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили девять зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
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в мире, сша, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:42 22.06.2022
 
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Захарова выразила надежду, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения посольством страны в Москве нового адреса.
"Посольство США в России получили новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9...Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю",  - сказала она на брифинге в среду.
После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили девять зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:49
Песков приветствовал идею назвать площадь в Москве в честь ДНР
 
В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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