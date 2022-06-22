https://ria.ru/20220622/donbass-1797251231.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами"

Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами" - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами"

Украинские войска в 11.25 (совпадает с мск) выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:07

2022-06-22T12:07

2022-06-22T12:09

в мире

донецкая народная республика

украина

докучаевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 (совпадает с мск) выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра по селу Широкая Балка в ДНР.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

докучаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, докучаевск