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Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами"
Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами" - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами"
Украинские войска в 11.25 (совпадает с мск) выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:07
2022-06-22T12:07
2022-06-22T12:09
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 (совпадает с мск) выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра по селу Широкая Балка в ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, украина, докучаевск
12:07 22.06.2022 (обновлено: 12:09 22.06.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск "Ураганами"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Докучаевску две ракеты из "Урагана"