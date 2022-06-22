https://ria.ru/20220622/donbass-1797212811.html

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 60 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 60 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 22.06.2022

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 60 снарядов натовского калибра

Украинские войска за два часа выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 снарядов калибром 155 миллиметров, поставленных странами НАТО, сообщил штаб... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:56

2022-06-22T09:56

2022-06-22T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр)

артем

нато

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 снарядов калибром 155 миллиметров, поставленных странами НАТО, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."За два часа украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Киевскому району Донецка почти 60 снарядов 155-миллиметровых, поставленных странами НАТО", - готовится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

артем

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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк (днр), артем, нато