https://ria.ru/20220622/dolschiki-1797239263.html
ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков
ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков - РИА Новости, 22.06.2022
ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков
Российские регионы должны не позднее 5 июля разместить в личном кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) актуализированные... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:49
2022-06-22T11:49
2022-06-22T11:49
общество
жилье
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Недвижимость. Российские регионы должны не позднее 5 июля разместить в личном кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) актуализированные планы-графики решения проблем обманутых дольщиков, сообщил управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев."Мы тщательно контролируем, как субъекты восстанавливают права пострадавших граждан по тем объектам, которыми они занимаются самостоятельно. Для этого необходимо прописывать в дорожных картах актуальные сроки и механизмы решения вопросов. Это позволяет нам видеть весь процесс и понимать, где субъекты точно справляются, а где им нужно усилить работу либо заявить объекты в фонд", - рассказал он.Тимофеев отметил, что во втором квартале 22 региона планировали собственными силами решить проблемы почти 5,6 тысячи пострадавших дольщиков. Они приобретали жилье в 73 домах, которые не были завершены первоначальными застройщиками.Регионы для восстановления прав пострадавших дольщиков могут привлечь инвестора для достройки дома, выплатить дольщикам денежную компенсацию, предоставить компенсационное жилье, напомнил управляющий директор ФРТ. Также региональные власти могут обратиться в фонд и заключить соглашение о софинансировании.По словам Тимофеева, самыми сложными для фонда являются не те регионы, где зарегистрировано наибольшее количество пострадавших граждан, а те, где расположены сложные с точки зрения решения их проблем объекты и наблюдается низкая активность контролирующих органов.
https://ria.ru/20220621/timofeev-1796941183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 22 июн - РИА Недвижимость
. Российские регионы должны не позднее 5 июля разместить в личном кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) актуализированные планы-графики решения проблем обманутых дольщиков, сообщил управляющий директор Фонда развития территорий
Константин Тимофеев.
"Мы тщательно контролируем, как субъекты восстанавливают права пострадавших граждан по тем объектам, которыми они занимаются самостоятельно. Для этого необходимо прописывать в дорожных картах актуальные сроки и механизмы решения вопросов. Это позволяет нам видеть весь процесс и понимать, где субъекты точно справляются, а где им нужно усилить работу либо заявить объекты в фонд", - рассказал он.
Тимофеев отметил, что во втором квартале 22 региона планировали собственными силами решить проблемы почти 5,6 тысячи пострадавших дольщиков. Они приобретали жилье в 73 домах, которые не были завершены первоначальными застройщиками.
Регионы для восстановления прав пострадавших дольщиков могут привлечь инвестора для достройки дома, выплатить дольщикам денежную компенсацию, предоставить компенсационное жилье, напомнил управляющий директор ФРТ. Также региональные власти могут обратиться в фонд и заключить соглашение о софинансировании.
По словам Тимофеева, самыми сложными для фонда являются не те регионы, где зарегистрировано наибольшее количество пострадавших граждан, а те, где расположены сложные с точки зрения решения их проблем объекты и наблюдается низкая активность контролирующих органов.
"К сожалению, отдельные регионы не всегда понимают масштабность проблемы либо надеются, что придет инвестор или появится возможность достроить объект за счет средств регионального бюджета. Мы не поддерживаем такую тактику - если к настоящему времени решить проблему не удалось, то надо искать другие пути, например, через механизмы фонда. Нам очевидно, что уровень сложности решения проблем неуклонно растет. Естественно, в первую очередь были решены проблемы более простых объектов, но ведь понятно, что в будущем задачи будут сложнее и сложнее", - подчеркнул он.