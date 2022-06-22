https://ria.ru/20220622/dolschiki-1797239263.html

ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков

ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков - РИА Новости, 22.06.2022

ФРТ: регионы к 5 июля актуализируют планы восстановления прав дольщиков

Российские регионы должны не позднее 5 июля разместить в личном кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) актуализированные... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:49

2022-06-22T11:49

2022-06-22T11:49

общество

жилье

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770676636_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_5de9817778ffe7b4cc9b53a8680af96e.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Недвижимость. Российские регионы должны не позднее 5 июля разместить в личном кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) актуализированные планы-графики решения проблем обманутых дольщиков, сообщил управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев."Мы тщательно контролируем, как субъекты восстанавливают права пострадавших граждан по тем объектам, которыми они занимаются самостоятельно. Для этого необходимо прописывать в дорожных картах актуальные сроки и механизмы решения вопросов. Это позволяет нам видеть весь процесс и понимать, где субъекты точно справляются, а где им нужно усилить работу либо заявить объекты в фонд", - рассказал он.Тимофеев отметил, что во втором квартале 22 региона планировали собственными силами решить проблемы почти 5,6 тысячи пострадавших дольщиков. Они приобретали жилье в 73 домах, которые не были завершены первоначальными застройщиками.Регионы для восстановления прав пострадавших дольщиков могут привлечь инвестора для достройки дома, выплатить дольщикам денежную компенсацию, предоставить компенсационное жилье, напомнил управляющий директор ФРТ. Также региональные власти могут обратиться в фонд и заключить соглашение о софинансировании.По словам Тимофеева, самыми сложными для фонда являются не те регионы, где зарегистрировано наибольшее количество пострадавших граждан, а те, где расположены сложные с точки зрения решения их проблем объекты и наблюдается низкая активность контролирующих органов.

https://ria.ru/20220621/timofeev-1796941183.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)