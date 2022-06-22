https://ria.ru/20220622/dnr-1797421091.html

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 22.06.2022

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:32

2022-06-22T20:32

2022-06-22T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка