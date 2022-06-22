ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.