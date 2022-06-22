За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения
Народная милиция: за сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с начала суток в республике погибли два мирных жителя, один из которых ребенок, четверо получили ранения. Были повреждены 15 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
По сообщению Народной милиции, с начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Под обстрел попали 14 населенных пунктов.