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За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения
За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения - РИА Новости, 22.06.2022
За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:08
2022-06-22T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с начала суток в республике погибли два мирных жителя, один из которых ребенок, четверо получили ранения. Были повреждены 15 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.По сообщению Народной милиции, с начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Под обстрел попали 14 населенных пунктов.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
20:08 22.06.2022
 
За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения

Народная милиция: за сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники НМ ДНР возле жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с начала суток в республике погибли два мирных жителя, один из которых ребенок, четверо получили ранения. Были повреждены 15 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
По сообщению Народной милиции, с начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Под обстрел попали 14 населенных пунктов.
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