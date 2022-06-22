https://ria.ru/20220622/dnr-1797418068.html

За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения

За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения - РИА Новости, 22.06.2022

За сутки погибли двое военнослужащих ДНР, еще семь получили ранения

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:08

2022-06-22T20:08

2022-06-22T20:08

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за сутки в борьбе за независимость в ДНР погибли двое военных, еще семь получили ранения.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с начала суток в республике погибли два мирных жителя, один из которых ребенок, четверо получили ранения. Были повреждены 15 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.По сообщению Народной милиции, с начала суток украинские войска выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Под обстрел попали 14 населенных пунктов.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр