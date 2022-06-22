https://ria.ru/20220622/dnr-1797415350.html

ВС России и военные ДНР за день уничтожили более 20 украинских боевиков

ВС России и военные ДНР за день уничтожили более 20 украинских боевиков - РИА Новости, 22.06.2022

ВС России и военные ДНР за день уничтожили более 20 украинских боевиков

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ в среду уничтожили две РСЗО "Град", одну западную гаубицу М777 и более 20 РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:55

2022-06-22T19:55

2022-06-22T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сша

авдеевка

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ в среду уничтожили две РСЗО "Град", одну западную гаубицу М777 и более 20 украинских силовиков."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Ранее США поставили Украине гаубицы М777 калибра 155 миллиметров и боекомплект к ним. Украинские силовики до этого не раз уже использовали поставленные им США дальнобойные гаубицы M777 для обстрела городов, в том числе Донецка.

донецкая народная республика

сша

авдеевка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сша, авдеевка