Украинские боевики обстреляли Горловку и Железную Балку
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса три раза обстреляли Горловку и Железную Балку
Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса три раза обстреляли Горловку и Железную Балку, выпустив пять мин калибром 82 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три мины калибром 82 миллиметра; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 82 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемово - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".