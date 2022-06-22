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Украинские боевики обстреляли Горловку и Железную Балку

Украинские боевики обстреляли Горловку и Железную Балку - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские боевики обстреляли Горловку и Железную Балку

Украинские войска за полчаса три раза обстреляли Горловку и Железную Балку, выпустив пять мин калибром 82 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:45

2022-06-22T18:45

2022-06-22T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса три раза обстреляли Горловку и Железную Балку, выпустив пять мин калибром 82 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три мины калибром 82 миллиметра; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 82 миллиметра; 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемово - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол