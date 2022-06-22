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Украинские войска с начала суток выпустили 178 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 178 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили 178 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 178 боеприпасов, в том числе из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также из РСЗО "Ураган" и "Град",... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:59
2022-06-22T15:59
2022-06-22T15:59
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 178 боеприпасов, в том числе из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также из РСЗО "Ураган" и "Град", сообщает министерство информации Донецкой Народной Республики."За текущие сутки противник выпустил 178 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО "Ураган" и "Град", а также артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм", - пишет ведомство в Telegram-канале "ДНР Онлайн".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, донецк (днр), нато, ситуация в днр и лнр
Украинские войска с начала суток выпустили 178 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ с начала суток выпустили 178 снарядов, в том числе из "Урагана" и "Града"