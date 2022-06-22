https://ria.ru/20220622/dillon-1797236348.html
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно - РИА Новости, 22.06.2022
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно
Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. Приз ему вручат за прижизненные достижения в кино. В честь актера на фестивале покажут несколько фильмов с его участием — ленты "Аптечный ковбой" и "Город призраков". В последнем он исполнил главную роль и занял режиссерское кресло. Диллон также известен по ролям в таких проектах, как "Столкновение", "Дом, который построил Джек", "Капоне. Лицо со шрамом" и другим. Международный кинофестиваль в Локарно пройдет с 3 по 13 августа 2022 года.
https://ria.ru/20220621/festival-1797054301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, локарно, знаменитости, звезды
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно
Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно