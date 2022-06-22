https://ria.ru/20220622/dillon-1797236348.html

Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно

Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно - РИА Новости, 22.06.2022

Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно

Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:04

2022-06-22T12:04

2022-06-22T12:04

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. Приз ему вручат за прижизненные достижения в кино. В честь актера на фестивале покажут несколько фильмов с его участием — ленты "Аптечный ковбой" и "Город призраков". В последнем он исполнил главную роль и занял режиссерское кресло. Диллон также известен по ролям в таких проектах, как "Столкновение", "Дом, который построил Джек", "Капоне. Лицо со шрамом" и другим. Международный кинофестиваль в Локарно пройдет с 3 по 13 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220621/festival-1797054301.html

локарно

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, локарно, знаменитости, звезды