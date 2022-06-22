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Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220622/dillon-1797236348.html
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно - РИА Новости, 22.06.2022
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно
Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра. Приз ему вручат за прижизненные достижения в кино. В честь актера на фестивале покажут несколько фильмов с его участием — ленты "Аптечный ковбой" и "Город призраков". В последнем он исполнил главную роль и занял режиссерское кресло. Диллон также известен по ролям в таких проектах, как "Столкновение", "Дом, который построил Джек", "Капоне. Лицо со шрамом" и другим. Международный кинофестиваль в Локарно пройдет с 3 по 13 августа 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, локарно, знаменитости, звезды
12:04 22.06.2022
 
Мэтт Диллон получит почетную награду кинофестиваля в Локарно

Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно

© AFP 2022 / Ander GilleneaАктер Мэтт Диллон
Актер Мэтт Диллон - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Ander Gillenea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэтт Диллон получит почетную награду Международного кинофестиваля в Локарно, сообщается на сайте смотра.
Приз ему вручат за прижизненные достижения в кино. В честь актера на фестивале покажут несколько фильмов с его участием — ленты "Аптечный ковбой" и "Город призраков". В последнем он исполнил главную роль и занял режиссерское кресло.
Диллон также известен по ролям в таких проектах, как "Столкновение", "Дом, который построил Джек", "Капоне. Лицо со шрамом" и другим.
Международный кинофестиваль в Локарно пройдет с 3 по 13 августа 2022 года.
Актер Бенисио Дель Торо на церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:50Культура
Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах
 
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