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Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов

Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов - РИА Новости, 22.06.2022

Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов

Депутаты Архангельского совета одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом увеличившихся доходов, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:37

2022-06-22T15:37

2022-06-22T15:37

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экономика

архангельская область

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн — РИА Новости. Депутаты Архангельского совета одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом увеличившихся доходов, сообщила пресс-служба заксобрания."Доходы областного бюджета на 2022 год увеличатся на 1,3 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений. Расходы вырастут на 2,3 миллиарда рублей за счёт дополнительных доходов и экономии средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целом доходная часть бюджета на 2022 год составит 120,7 миллиарда рублей, расходная –130,3 миллиарда. Дефицит областного бюджета не изменится и сохранится на уровне 9,5 миллиарда."В ходе исполнения бюджета и в связи с тем, что были приняты серьёзные меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, в регионе появились дополнительные доходы — более 1,3 миллиарда рублей. И сегодня мы направили их на поддержку отраслей, которые в этом больше всего нуждаются", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.Более 1,5 миллиарда рублей направят на возмещение недополученных доходов в результате регулирования тарифов на коммунальные услуги и ТБО, 90 миллионов рублей – на субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок. 100 миллионов рублей направят на капитальные ремонты и укрепление материально-технической базы школ.Господдержку в размере 100 миллионов рублей получат сельхозпроизводители. Из них 85 миллионов пойдут на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 15 миллионов рублей – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.Также 516 миллионов рублей направят на заработную плату работникам бюджетных учреждений с учётом повышения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года до 15279 рублей, добавили в заксобрании.

https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, архангельская область, архангельск