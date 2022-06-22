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Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов - РИА Новости, 22.06.2022
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Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов
Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов - РИА Новости, 22.06.2022
Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов
Депутаты Архангельского совета одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом увеличившихся доходов, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:37
2022-06-22T15:37
архангельская область
россия
экономика
архангельская область
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн — РИА Новости. Депутаты Архангельского совета одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом увеличившихся доходов, сообщила пресс-служба заксобрания."Доходы областного бюджета на 2022 год увеличатся на 1,3 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений. Расходы вырастут на 2,3 миллиарда рублей за счёт дополнительных доходов и экономии средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целом доходная часть бюджета на 2022 год составит 120,7 миллиарда рублей, расходная –130,3 миллиарда. Дефицит областного бюджета не изменится и сохранится на уровне 9,5 миллиарда."В ходе исполнения бюджета и в связи с тем, что были приняты серьёзные меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, в регионе появились дополнительные доходы — более 1,3 миллиарда рублей. И сегодня мы направили их на поддержку отраслей, которые в этом больше всего нуждаются", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.Более 1,5 миллиарда рублей направят на возмещение недополученных доходов в результате регулирования тарифов на коммунальные услуги и ТБО, 90 миллионов рублей – на субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок. 100 миллионов рублей направят на капитальные ремонты и укрепление материально-технической базы школ.Господдержку в размере 100 миллионов рублей получат сельхозпроизводители. Из них 85 миллионов пойдут на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 15 миллионов рублей – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.Также 516 миллионов рублей направят на заработную плату работникам бюджетных учреждений с учётом повышения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года до 15279 рублей, добавили в заксобрании.
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россия, экономика, архангельская область, архангельск
15:37 22.06.2022
 
Архангельские депутаты изменили бюджет с учетом дополнительных доходов

Архангельские депутаты изменили бюджет на 2022 год с учетом дополнительных доходов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн — РИА Новости. Депутаты Архангельского совета одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом увеличившихся доходов, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Доходы областного бюджета на 2022 год увеличатся на 1,3 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений. Расходы вырастут на 2,3 миллиарда рублей за счёт дополнительных доходов и экономии средств", - говорится в сообщении.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:59Архангельская область
Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог
Отмечается, что в целом доходная часть бюджета на 2022 год составит 120,7 миллиарда рублей, расходная –130,3 миллиарда. Дефицит областного бюджета не изменится и сохранится на уровне 9,5 миллиарда.
"В ходе исполнения бюджета и в связи с тем, что были приняты серьёзные меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, в регионе появились дополнительные доходы — более 1,3 миллиарда рублей. И сегодня мы направили их на поддержку отраслей, которые в этом больше всего нуждаются", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Более 1,5 миллиарда рублей направят на возмещение недополученных доходов в результате регулирования тарифов на коммунальные услуги и ТБО, 90 миллионов рублей – на субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок. 100 миллионов рублей направят на капитальные ремонты и укрепление материально-технической базы школ.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 10:16
Красноярск за два года получит около 2 млрд рублей на новые электробусы
Господдержку в размере 100 миллионов рублей получат сельхозпроизводители. Из них 85 миллионов пойдут на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 15 миллионов рублей – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Также 516 миллионов рублей направят на заработную плату работникам бюджетных учреждений с учётом повышения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года до 15279 рублей, добавили в заксобрании.
 
Архангельская областьРоссияЭкономикаАрхангельская областьАрхангельск
 
 
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