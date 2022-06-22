https://ria.ru/20220622/bespilotnik-1797356708.html

Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал

Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал - РИА Новости, 22.06.2022

Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал

Один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории Новошатинского нефтеперерабатывающего завода, а другой мог стать причиной пожара на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

происшествия

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_0:24:1313:762_1920x0_80_0_0_3876a23d1ca1fc23ce8f8af095b8ba1d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории Новошатинского нефтеперерабатывающего завода, а другой мог стать причиной пожара на предприятии, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу."По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода."Мы рассчитываем, что максимально быстро последствия будут ликвидированы. Задача – в сжатые сроки восстановить работу предприятия", - добавил Голубев.

https://ria.ru/20220622/tor-1797237815.html

https://ria.ru/20220619/bespilotnik-1796545591.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область