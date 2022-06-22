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Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал - РИА Новости, 22.06.2022
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Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал
Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал - РИА Новости, 22.06.2022
Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал
Один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории Новошатинского нефтеперерабатывающего завода, а другой мог стать причиной пожара на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:34
2022-06-22T16:34
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории Новошатинского нефтеперерабатывающего завода, а другой мог стать причиной пожара на предприятии, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу."По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода."Мы рассчитываем, что максимально быстро последствия будут ликвидированы. Задача – в сжатые сроки восстановить работу предприятия", - добавил Голубев.
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происшествия, ростовская область
16:34 22.06.2022
 
Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал

Губернатор Голубев: Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории Новошатинского нефтеперерабатывающего завода, а другой мог стать причиной пожара на предприятии, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу.
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"По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.
На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода.
"Мы рассчитываем, что максимально быстро последствия будут ликвидированы. Задача – в сжатые сроки восстановить работу предприятия", - добавил Голубев.
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