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Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил Совбез - РИА Новости, 22.06.2022
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Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил Совбез
Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил Совбез - РИА Новости, 22.06.2022
Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил Совбез
Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:09
2022-06-22T14:05
белоруссия
в мире
александр вольфович
совет безопасности белоруссии
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович."Я не знаю, какую разведку они (западные страны – ред.) ведут. Они давно уже просветили рентгеновским лучом Республику Беларусь и видят, что наша страна не представляет ни для кого угрозы – ни для Запада, ни для Юга, ни для южной нашей соседки Украины, которая также говорит о том, что Беларусь собирается развязать угрозу", - приводит в среду слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что "вокруг Республики Беларусь, не считая нашего стратегического партнера РФ, который прикрывает нам тыл, обстановка вдоль границ имеет тенденцию к нарастанию угроз". По данным госсекретаря, на западном направлении на территории Польши, Литвы и Латвии группировка войск на границах с Белоруссией составляет около 30 тысяч военнослужащих. Разведывательная авиация проводит до 6-7 вылетов в сутки.Вольфович отметил, что сейчас в мире идет борьба за разделение сфер влияния основными геополитическими игроками. "Для достижения стратегического превосходства друг над другом данные страны используют все современные методы воздействия – я бы сказал, ведения информационных гибридных войн. Это и политическое давление, санкции, медийный терроризм, это технологический шантаж", – сказал Вольфович.По его словам, ведущие мировые структуры, такие как ООН, ОБСЕ, теряют свой авторитет, переговорные площадки используются некоторыми странами для решения своих узкопрофильных интересов, международная архитектура безопасности разрушена. "В геометрической прогрессии растут вызовы и угрозы, которые создают опасность для обеспечения национальной безопасности отдельных стран", – подчеркнул госсекретарь. Он обратил внимание, что в этих условиях отдельным странам противостоять мировым политическим игрокам, военно-политическим блокам, которые преследуют свои цели, очень сложно.По словам Вольфовича, наблюдается многократное увеличение военных расходов, количества учений, демонтаж системы контроля над вооружениями. "Бесконтрольные поставки Западом оружия некоторым странам несут в себе риски вовлечения его в незаконный оборот и распространения среди террористических и экстремистских группировок", - заявил он."Все это приводит к еще большей эскалации напряженности в мире", - добавил госсекретарь. "Идет борьба по разделению сфер влияния между основными геополитическими игроками. Она (ситуация в мире – ред.) настолько накалена, что в любой момент может привести к непредсказуемым событиям и печальным последствиям для всего человечества", - сказал Вольфович. Он отметил, что в условиях возрастания негативных и крайне опасных процессов особо остро для каждого суверенного государства встают вопросы национальной безопасности. Актуальными остаются вопросы военного, экономического, биологического, продовольственного и технологического шантажа.
https://ria.ru/20220610/zapad-1794636342.html
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787631306.html
https://ria.ru/20220304/podolyak-1776577687.html
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белоруссия, в мире, александр вольфович, совет безопасности белоруссии
12:09 22.06.2022 (обновлено: 14:05 22.06.2022)
 
Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил Совбез

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Минск не угрожает ни Западу, ни Югу

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Белоруссия не представляет угрозы ни для Запада, ни для Юга, заявил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Я не знаю, какую разведку они (западные страны – ред.) ведут. Они давно уже просветили рентгеновским лучом Республику Беларусь и видят, что наша страна не представляет ни для кого угрозы – ни для Запада, ни для Юга, ни для южной нашей соседки Украины, которая также говорит о том, что Беларусь собирается развязать угрозу", - приводит в среду слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.
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Он подчеркнул, что "вокруг Республики Беларусь, не считая нашего стратегического партнера РФ, который прикрывает нам тыл, обстановка вдоль границ имеет тенденцию к нарастанию угроз". По данным госсекретаря, на западном направлении на территории Польши, Литвы и Латвии группировка войск на границах с Белоруссией составляет около 30 тысяч военнослужащих. Разведывательная авиация проводит до 6-7 вылетов в сутки.
Вольфович отметил, что сейчас в мире идет борьба за разделение сфер влияния основными геополитическими игроками. "Для достижения стратегического превосходства друг над другом данные страны используют все современные методы воздействия – я бы сказал, ведения информационных гибридных войн. Это и политическое давление, санкции, медийный терроризм, это технологический шантаж", – сказал Вольфович.
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По его словам, ведущие мировые структуры, такие как ООН, ОБСЕ, теряют свой авторитет, переговорные площадки используются некоторыми странами для решения своих узкопрофильных интересов, международная архитектура безопасности разрушена. "В геометрической прогрессии растут вызовы и угрозы, которые создают опасность для обеспечения национальной безопасности отдельных стран", – подчеркнул госсекретарь. Он обратил внимание, что в этих условиях отдельным странам противостоять мировым политическим игрокам, военно-политическим блокам, которые преследуют свои цели, очень сложно.
По словам Вольфовича, наблюдается многократное увеличение военных расходов, количества учений, демонтаж системы контроля над вооружениями. "Бесконтрольные поставки Западом оружия некоторым странам несут в себе риски вовлечения его в незаконный оборот и распространения среди террористических и экстремистских группировок", - заявил он.
"Все это приводит к еще большей эскалации напряженности в мире", - добавил госсекретарь. "Идет борьба по разделению сфер влияния между основными геополитическими игроками. Она (ситуация в мире – ред.) настолько накалена, что в любой момент может привести к непредсказуемым событиям и печальным последствиям для всего человечества", - сказал Вольфович. Он отметил, что в условиях возрастания негативных и крайне опасных процессов особо остро для каждого суверенного государства встают вопросы национальной безопасности. Актуальными остаются вопросы военного, экономического, биологического, продовольственного и технологического шантажа.
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