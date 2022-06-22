https://ria.ru/20220622/bayden-1797438808.html

Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина

Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина - РИА Новости, 22.06.2022

Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина

Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:40

2022-06-22T22:40

2022-06-22T22:40

цены на нефть

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784529483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f7beb43d1c753b62fac9ea7a67d91bc.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на внутреннем рынке.На фоне его выступления Белый дом ранее назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, джо байден