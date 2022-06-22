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Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина - РИА Новости, 22.06.2022
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Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина
Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина - РИА Новости, 22.06.2022
Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина
Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:40
2022-06-22T22:40
цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на внутреннем рынке.На фоне его выступления Белый дом ранее назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.
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цены на нефть, джо байден
22:40 22.06.2022
 
Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина

Байден призвал НПЗ США нарастить производство бензина для снижения цен на внутреннем рынке

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина в целях снижения бьющих рекорды цен на топливо на внутреннем рынке.

"Я призываю национальные предприятия нефтяной промышленности перегонять больше нефти в бензин, чтобы тем самым добиться снижения цен ", - сказал Байден в ходе специального обращения к нации, посвященного беспрецедентному росту цен на бензин и мерам реагирования Белого дома на эти события.

На фоне его выступления Белый дом ранее назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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