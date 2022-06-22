https://ria.ru/20220622/bayden-1797427105.html
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США - РИА Новости, 22.06.2022
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США
Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:10
2022-06-22T21:10
2022-06-22T21:40
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива."Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", - сказал Байден в обращении к нации.Как заявил Байден, при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента.
https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша
21:10 22.06.2022 (обновлено: 21:40 22.06.2022)
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США
Байден попросил конгресс отменить топливный налог в США для снижения цен на бензин