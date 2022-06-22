https://ria.ru/20220622/bayden-1797427105.html

Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США

Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США - РИА Новости, 22.06.2022

Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:10

2022-06-22T21:10

2022-06-22T21:40

джо байден

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива."Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", - сказал Байден в обращении к нации.Как заявил Байден, при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента.

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джо байден, в мире, сша