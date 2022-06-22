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Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США - РИА Новости, 22.06.2022
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Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США - РИА Новости, 22.06.2022
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США
Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:10
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива."Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", - сказал Байден в обращении к нации.Как заявил Байден, при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента.
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джо байден, в мире, сша
21:10 22.06.2022 (обновлено: 21:40 22.06.2022)
 
Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США

Байден попросил конгресс отменить топливный налог в США для снижения цен на бензин

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива.
"Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", - сказал Байден в обращении к нации.
Как заявил Байден, при покупке галлона (3,785 литра) бензина оплачивается налог в 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 04:54
Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"
 
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