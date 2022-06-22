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В Австралии впервые запретили свастику на местном уровне
В Австралии впервые запретили свастику на местном уровне - РИА Новости, 22.06.2022
В Австралии впервые запретили свастику на местном уровне
Австралийский штат Виктория стал первым в Австралии, запретившим законодательно изображения нацистской свастики под угрозой тюремного заключения, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:01
2022-06-22T11:01
2022-06-22T11:01
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Австралийский штат Виктория стал первым в Австралии, запретившим законодательно изображения нацистской свастики под угрозой тюремного заключения, сообщил в среду информационный портал News.com.au.По его данным, за нарушение принятого в штате закона грозит тюремное заключение до 12 месяцев и штраф до 22 тысяч австралийских долларов (около 15 тысяч долларов США).Закон, который был предложен в прошлом году и вступит в силу через полгода, запрещает изображения свастики в публичных местах, за исключением использования в религиозных целях, в том числе буддистами и индуистами. В этих религиях свастика является священным символом мира и удачи.Однако, как пояснила прокуратура штата Виктория, речь не идет о том, чтобы изображения свастики можно было, например, носить на майках.Как сообщалось ранее, законы, запрещающие нацистскую символику, планируют также принять в Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.
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в мире, технологии, австралия, виктория (австралия), сша
В Австралии впервые запретили свастику на местном уровне
Штат Виктория первым в Австралии законодательно запретил изображения нацистской свастики