https://ria.ru/20220622/aviaperevozki-1797355317.html

Левитин заявил о неполном выполнении поручений Путина по авиаперевозкам

Левитин заявил о неполном выполнении поручений Путина по авиаперевозкам - РИА Новости, 22.06.2022

Левитин заявил о неполном выполнении поручений Путина по авиаперевозкам

Поручения президента по развитию авиаперевозок и аэропортов в РФ, в частности в Сибири, выполнены не полностью, сообщил журналистам в среду помощник президента... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:31

2022-06-22T16:31

2022-06-22T16:31

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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Поручения президента по развитию авиаперевозок и аэропортов в РФ, в частности в Сибири, выполнены не полностью, сообщил журналистам в среду помощник президента РФ Игорь Левитин по итогам заседания рабочей группы комиссии Госсовета РФ по развитию авиаперевозок."Мы обсуждали исполнение поручений президента по развитию авиаперевозок и аэропортов, в том числе аэропортов Сибирского федерального округа. К сожалению, не все поручения президента выполнены. Мы сегодня об этом говорили с соответствующими министерствами и ведомствами, и договорились о том, что по итогам заседания рабочей группы подготовим поручения, которые дадим правительству РФ", - сказал он.Также, по его словам, поднималась тема обеспечения полетов внутри Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. "Сегодня мы услышали предложения субъектов РФ и попробуем то, что еще успеем в этом бюджетном цикле сделать, для того чтобы выполнить обязательства, которые брало на себя министерство транспорта", - отметил помощник президента."Дело в том, что сегодня есть программа субсидирования перелетов, она не индексируется. То есть инфляция растет, а перелеты не индексируются. Второе – у нас сегодня схема поддержки аэропортов касается только 11 закрытых на юге, а те, которые здесь не работают, они завязаны на пассажиро-километр работы авиакомпании. То есть пока авиакомпания не полетит, аэропорт не получит дотацию. Мы об этом говорили на предыдущем заседании в Москве", - пояснил Левитин.Он отметил, что аэропорты московского авиаузла будут поддержаны, потому что они больше всего упали по объему перевозок, а в Сибири, наоборот, идет рост пассажиропотока."Правительством принята программа по развитию авиации, президент ее утвердил, теперь мы выходим на субъектовые проблемы. В области федеральной авиации все вопросы решены, и теперь нам надо поднять вопросы из регионов – что сделать, чтобы самолет смог долететь до населенного пункта, который не является хабом или узловым. Мы договорились собрать все предложения в течение трех месяцев и докладываем правительству и президенту, если что-то будет необходимо менять", - резюмировал Левитин.

https://ria.ru/20220622/ogranichenie-1797203938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, игорь левитин, владимир путин, авиация