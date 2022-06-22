Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/ataki-1797382168.html
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России - РИА Новости, 22.06.2022
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России
Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:27
2022-06-22T17:27
космос - риа наука
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797230593_0:792:2048:1944_1920x0_80_0_0_ac9f133427f315ba0f59284a987030b1.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по спутниковой разведке, объяснил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.Ранее в тот же день украинские беспилотники атаковали расположенный в Ростовской области Новошахтинский. В результате попадания их обломков оборудование завода получило повреждения и было остановлено для оценки ущерба.Как выяснили корреспонденты РИА Новости, за три дня до атаки дронов Новошахтинский НПЗ снимал американский коммерческий спутник Worldview-1. С 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ три раза: 5 мая, 12 и 19 июня."Конечно, нанесение Украиной сразу нескольких ударов по объектам нефтяной инфраструктуры юга России стало возможно благодаря получение комплексных развединформации от США, включая данные со спутников, в том числе и коммерческих. Реальность такова, что это эти спутники будут продолжать работать – их не заглушить", - сказал Сивков.Чтобы предотвратить такие атаки в дальнейшем, России нужно нарастить в этом регионе группировку ПВО, полагает эксперт.Ранее также сообщалось, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара по ним.
https://ria.ru/20220622/sputnik-1797340434.html
https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797230593_0:507:2048:2043_1920x0_80_0_0_61d4968c048865606f64b0df4f5621df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, украина, россия, сша
17:27 22.06.2022
 
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России

Эксперт Сивков: атаки на нефтяные объекты России усилились из-за спутниковой разведки США

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по спутниковой разведке, объяснил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее в тот же день украинские беспилотники атаковали расположенный в Ростовской области Новошахтинский. В результате попадания их обломков оборудование завода получило повреждения и было остановлено для оценки ущерба.
Сотрудники МЧС России тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 15:51
Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки
Как выяснили корреспонденты РИА Новости, за три дня до атаки дронов Новошахтинский НПЗ снимал американский коммерческий спутник Worldview-1. С 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ три раза: 5 мая, 12 и 19 июня.
"Конечно, нанесение Украиной сразу нескольких ударов по объектам нефтяной инфраструктуры юга России стало возможно благодаря получение комплексных развединформации от США, включая данные со спутников, в том числе и коммерческих. Реальность такова, что это эти спутники будут продолжать работать – их не заглушить", - сказал Сивков.
Чтобы предотвратить такие атаки в дальнейшем, России нужно нарастить в этом регионе группировку ПВО, полагает эксперт.
Ранее также сообщалось, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара по ним.
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:37Специальная военная операция на Украине
Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки
 
Космос - РИА НаукаУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала