Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России
Эксперт Сивков: атаки на нефтяные объекты России усилились из-за спутниковой разведки США
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по спутниковой разведке, объяснил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее в тот же день украинские беспилотники атаковали расположенный в Ростовской области Новошахтинский. В результате попадания их обломков оборудование завода получило повреждения и было остановлено для оценки ущерба.
Как выяснили корреспонденты РИА Новости, за три дня до атаки дронов Новошахтинский НПЗ снимал американский коммерческий спутник Worldview-1. С 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ три раза: 5 мая, 12 и 19 июня.
"Конечно, нанесение Украиной сразу нескольких ударов по объектам нефтяной инфраструктуры юга России стало возможно благодаря получение комплексных развединформации от США, включая данные со спутников, в том числе и коммерческих. Реальность такова, что это эти спутники будут продолжать работать – их не заглушить", - сказал Сивков.
Чтобы предотвратить такие атаки в дальнейшем, России нужно нарастить в этом регионе группировку ПВО, полагает эксперт.
Ранее также сообщалось, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара по ним.