https://ria.ru/20220622/ataki-1797382168.html

Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России

Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России - РИА Новости, 22.06.2022

Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России

Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:27

2022-06-22T17:27

2022-06-22T17:27

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рост числа украинских атак на нефтяную инфраструктуру России связан наращиванием разведывательной помощи Киеву со стороны Вашингтона, прежде всего по спутниковой разведке, объяснил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.Ранее в тот же день украинские беспилотники атаковали расположенный в Ростовской области Новошахтинский. В результате попадания их обломков оборудование завода получило повреждения и было остановлено для оценки ущерба.Как выяснили корреспонденты РИА Новости, за три дня до атаки дронов Новошахтинский НПЗ снимал американский коммерческий спутник Worldview-1. С 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ три раза: 5 мая, 12 и 19 июня."Конечно, нанесение Украиной сразу нескольких ударов по объектам нефтяной инфраструктуры юга России стало возможно благодаря получение комплексных развединформации от США, включая данные со спутников, в том числе и коммерческих. Реальность такова, что это эти спутники будут продолжать работать – их не заглушить", - сказал Сивков.Чтобы предотвратить такие атаки в дальнейшем, России нужно нарастить в этом регионе группировку ПВО, полагает эксперт.Ранее также сообщалось, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара по ним.

https://ria.ru/20220622/sputnik-1797340434.html

https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html

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космос - риа наука, украина, россия, сша