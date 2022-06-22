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Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью - РИА Новости, 22.06.2022
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Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью
Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью - РИА Новости, 22.06.2022
Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня киевские власти под руководством своих западных хозяев бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:04
2022-06-22T10:04
общество
ссср
германия
севастополь
сергей аксенов (политик)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня киевские власти под руководством своих западных хозяев бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты.Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби."В нападении на СССР участвовали как армии государств-союзников нацистской Германии, так и многие тысячи добровольцев "объединенной Европы" образца сороковых годов прошлого века. Сегодня идейные наследники нацистов под руководством своих западных хозяев снова бомбят мирные города. И снова наши воины, как их деды и прадеды, защищают Родину. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, день начала Великой Отечественной войны болью отдается в сердцах каждого."В миллионах российских семей хранят память о родных и близких, чьи жизни унесла война. Война оставила глубокий след и на крымской земле, и в памяти крымчан", - подчеркнул Аксенов.По его словам, доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена."Тысячи наших земляков были зверски убиты и замучены в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797185596.html
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общество, ссср, германия, севастополь, сергей аксенов (политик), украина, россия
10:04 22.06.2022
 
Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью

Аксенов заявил, что киевские власти бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня киевские власти под руководством своих западных хозяев бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты.
Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби.
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 01:42Специальная военная операция на Украине
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса
"В нападении на СССР участвовали как армии государств-союзников нацистской Германии, так и многие тысячи добровольцев "объединенной Европы" образца сороковых годов прошлого века. Сегодня идейные наследники нацистов под руководством своих западных хозяев снова бомбят мирные города. И снова наши воины, как их деды и прадеды, защищают Родину. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, день начала Великой Отечественной войны болью отдается в сердцах каждого.
"В миллионах российских семей хранят память о родных и близких, чьи жизни унесла война. Война оставила глубокий след и на крымской земле, и в памяти крымчан", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена.
"Тысячи наших земляков были зверски убиты и замучены в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности", - подчеркнул глава республики.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:56Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации
 
ОбществоСССРГерманияСевастопольСергей Аксенов (политик)УкраинаРоссия
 
 
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