https://ria.ru/20220622/aksenov-1797214378.html

Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью

Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью - РИА Новости, 22.06.2022

Аксенов провел параллели между фашистским режимом и киевской властью

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня киевские власти под руководством своих западных хозяев бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:04

2022-06-22T10:04

2022-06-22T10:04

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сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня киевские власти под руководством своих западных хозяев бомбят мирные города, как некогда это делали фашисты.Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби."В нападении на СССР участвовали как армии государств-союзников нацистской Германии, так и многие тысячи добровольцев "объединенной Европы" образца сороковых годов прошлого века. Сегодня идейные наследники нацистов под руководством своих западных хозяев снова бомбят мирные города. И снова наши воины, как их деды и прадеды, защищают Родину. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, день начала Великой Отечественной войны болью отдается в сердцах каждого."В миллионах российских семей хранят память о родных и близких, чьи жизни унесла война. Война оставила глубокий след и на крымской земле, и в памяти крымчан", - подчеркнул Аксенов.По его словам, доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена."Тысячи наших земляков были зверски убиты и замучены в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20220622/obstrel-1797185596.html

https://ria.ru/20220622/pushilin-1797212907.html

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севастополь

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общество, ссср, германия, севастополь, сергей аксенов (политик), украина, россия