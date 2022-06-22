https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427672.html

Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений

Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений - РИА Новости, 22.06.2022

Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений

По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:13

2022-06-22T21:13

2022-06-22T21:13

в мире

жилье

панджшер (провинция)

кабул (город)

хост (город)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министерство по устранению последствий стихийных бедствий.Tolo News отмечает, что сильные дожди и наводнения затронули в последние несколько дней многие афганские провинции, в том числе Кабул, Панджшер, Хост, Пактия, Нангархар и другие."Пострадавшие были доставлены в больницы. Люди, чье жилье получило повреждение в наводнениях, были эвакуированы, им предоставили тенты", - добавили в министерстве."Наводнения затронули сотни акров земли, какие-то участки замели до сих пор под водой", - рассказал СМИ один из жителей провинции Кундуз.

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

панджшер (провинция)

кабул (город)

хост (город)

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Евгения Нефедова

в мире, жилье, панджшер (провинция), кабул (город), хост (город)