https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427672.html
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений - РИА Новости, 22.06.2022
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:13
2022-06-22T21:13
2022-06-22T21:13
в мире
жилье
панджшер (провинция)
кабул (город)
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министерство по устранению последствий стихийных бедствий.Tolo News отмечает, что сильные дожди и наводнения затронули в последние несколько дней многие афганские провинции, в том числе Кабул, Панджшер, Хост, Пактия, Нангархар и другие."Пострадавшие были доставлены в больницы. Люди, чье жилье получило повреждение в наводнениях, были эвакуированы, им предоставили тенты", - добавили в министерстве."Наводнения затронули сотни акров земли, какие-то участки замели до сих пор под водой", - рассказал СМИ один из жителей провинции Кундуз.
https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html
панджшер (провинция)
кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, панджшер (провинция), кабул (город), хост (город)
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
Tolo News: по меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений в Афганистане