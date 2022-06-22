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Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений - РИА Новости, 22.06.2022
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Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений - РИА Новости, 22.06.2022
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:13
2022-06-22T21:13
в мире
жилье
панджшер (провинция)
кабул (город)
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министерство по устранению последствий стихийных бедствий.Tolo News отмечает, что сильные дожди и наводнения затронули в последние несколько дней многие афганские провинции, в том числе Кабул, Панджшер, Хост, Пактия, Нангархар и другие."Пострадавшие были доставлены в больницы. Люди, чье жилье получило повреждение в наводнениях, были эвакуированы, им предоставили тенты", - добавили в министерстве."Наводнения затронули сотни акров земли, какие-то участки замели до сих пор под водой", - рассказал СМИ один из жителей провинции Кундуз.
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панджшер (провинция)
кабул (город)
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в мире, жилье, панджшер (провинция), кабул (город), хост (город)
21:13 22.06.2022
 
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений

Tolo News: по меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulНаводнение в Афганистане
Наводнение в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Наводнение в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана в последние дни, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министерство по устранению последствий стихийных бедствий.
"По меньшей мере 400 человек погибли в недавних наводнениях по всему Афганистану", - сообщает канал.
Tolo News отмечает, что сильные дожди и наводнения затронули в последние несколько дней многие афганские провинции, в том числе Кабул, Панджшер, Хост, Пактия, Нангархар и другие.
"Пострадавшие были доставлены в больницы. Люди, чье жилье получило повреждение в наводнениях, были эвакуированы, им предоставили тенты", - добавили в министерстве.
"Наводнения затронули сотни акров земли, какие-то участки замели до сих пор под водой", - рассказал СМИ один из жителей провинции Кундуз.
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В миреЖильеПанджшер (провинция)Кабул (город)Хост (город)
 
 
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