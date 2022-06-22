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В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2022
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В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2022
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек
В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:16
2022-06-22T23:09
в мире
хайбатулла ахундзада
афганистан
пактика
хост (город)
талибан
оон
землетрясение в афганистане
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News.По данным СМИ, пострадали как минимум 1650 человек.Отмечается, что число жертв может возрасти.О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь стране справиться с последствиями стихийного бедствия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
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в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, пактика, хост (город), талибан, оон, землетрясение в афганистане
21:16 22.06.2022 (обновлено: 23:09 22.06.2022)
 
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек

При землетрясении в Афганистане погибли 1,1 тысячи человек, пострадали более 1650

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News.
По данным СМИ, пострадали как минимум 1650 человек.
Отмечается, что число жертв может возрасти.
О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.
Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь стране справиться с последствиями стихийного бедствия.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:53
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
 
В миреХайбатулла АхундзадаАфганистанПактикаХост (город)ТалибанООНЗемлетрясение в Афганистане
 
 
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