https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427384.html
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2022
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек
В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:16
2022-06-22T21:16
2022-06-22T23:09
в мире
хайбатулла ахундзада
афганистан
пактика
хост (город)
талибан
оон
землетрясение в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253243_0:69:960:609_1920x0_80_0_0_a41a38927f5bd289740b9067e64e24ba.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News.По данным СМИ, пострадали как минимум 1650 человек.Отмечается, что число жертв может возрасти.О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь стране справиться с последствиями стихийного бедствия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html
афганистан
пактика
хост (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253243_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_f0783418aae6f41023906aa338001b09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, пактика, хост (город), талибан, оон, землетрясение в афганистане
21:16 22.06.2022 (обновлено: 23:09 22.06.2022)
В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек
При землетрясении в Афганистане погибли 1,1 тысячи человек, пострадали более 1650