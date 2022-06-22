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В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек

В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2022

В Афганистане при землетрясении погибли более тысячи человек

В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:16

2022-06-22T21:16

2022-06-22T23:09

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землетрясение в афганистане

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Афганистане после землетрясения в провинциях Пактика и Хост погибли 1,1 тысячи человек, передает телеканал Tolo News.По данным СМИ, пострадали как минимум 1650 человек.Отмечается, что число жертв может возрасти.О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь стране справиться с последствиями стихийного бедствия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

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пактика

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в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, пактика, хост (город), талибан, оон, землетрясение в афганистане