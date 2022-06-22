https://ria.ru/20220622/afganistan-1797282261.html
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД
Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:55
землетрясение в афганистане
в мире
афганистан
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на официальной странице МИД России.В МИД РФ также выразили соболезнования афганскому народу. "Выражаем искренние соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием. Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797244711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в афганистане, в мире, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:46 22.06.2022 (обновлено: 13:55 22.06.2022)
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД
Захарова: Россия поможет Афганистану с последствиями землетрясения в случае обращения