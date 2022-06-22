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Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022
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Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД
Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:55
землетрясение в афганистане
в мире
афганистан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на официальной странице МИД России.В МИД РФ также выразили соболезнования афганскому народу. "Выражаем искренние соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием. Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.
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землетрясение в афганистане, в мире, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:46 22.06.2022 (обновлено: 13:55 22.06.2022)
 
Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД

Захарова: Россия поможет Афганистану с последствиями землетрясения в случае обращения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на официальной странице МИД России.
В МИД РФ также выразили соболезнования афганскому народу. "Выражаем искренние соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием. Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:46
Талибы призвали мировое сообщество помочь Афганистану из-за землетрясения
 
Землетрясение в АфганистанеВ миреАфганистанРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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