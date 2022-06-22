https://ria.ru/20220622/afganistan-1797282261.html

Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД

Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022

Россия готова помочь Афганистану после землетрясения, заявили в МИД

Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:46

2022-06-22T13:46

2022-06-22T13:55

землетрясение в афганистане

в мире

афганистан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва готова оказать необходимую помощь Афганистану после землетрясения в случае обращения Кабула, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на официальной странице МИД России.В МИД РФ также выразили соболезнования афганскому народу. "Выражаем искренние соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием. Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797244711.html

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Кирилл Волков

землетрясение в афганистане, в мире, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова