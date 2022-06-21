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Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина

Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 21.06.2022

Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина

Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:24

2022-06-21T11:24

2022-06-21T11:24

михаил мишустин

политика

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Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

михаил мишустин, политика, видео