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Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина
Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 21.06.2022
Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина
Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:24
2022-06-21T11:24
2022-06-21T11:24
михаил мишустин
политика
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Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
2022-06-21T11:24
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PT61M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика, видео
Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина
Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.
2022-06-21T11:24
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PT61M13S
Евразийский межправительственный совет с участием Михаила Мишустина
Председатель правительства Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.