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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские войска во вторник в 17.50 мск обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган", выпустив две ракеты, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:35
2022-06-21T18:35
2022-06-21T18:35
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 17.50 мск обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган", выпустив две ракеты, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"