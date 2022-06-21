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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:23
2022-06-21T18:23
2022-06-21T18:23
в мире
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК: украинские войска обстреляли Киевский район Донецка