https://ria.ru/20220621/stroitelstvo-1797101353.html

Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области

Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области - РИА Новости, 21.06.2022

Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области

В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:04

тверская область

тверская область

игорь руденя

калининский район

ржев

общество

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ТВЕРЬ, 21 июн - РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.Речь идет о подъезде к промышленной зоне "Боровлево-3" общей протяженностью 1,6 километра, а также к заводу "Орион" в районе деревни Никулино Калининского района.Губернатор региона Игорь Руденя поручил министерству транспорта Тверской области оперативно провести работы.Также в 2022 году в соответствии с заключенным контрактом на дороге "Москва – Рига" – Ржев, включенной в АИП, предполагается начать строительно-монтажные работы. Участок протяженностью 5 километров станет новым подъездом к городу, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html

тверская область

калининский район

ржев

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, калининский район, ржев, общество