https://ria.ru/20220621/stroitelstvo-1797101353.html
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области - РИА Новости, 21.06.2022
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области
В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:04
2022-06-21T17:04
2022-06-21T17:04
тверская область
тверская область
игорь руденя
калининский район
ржев
общество
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ТВЕРЬ, 21 июн - РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.Речь идет о подъезде к промышленной зоне "Боровлево-3" общей протяженностью 1,6 километра, а также к заводу "Орион" в районе деревни Никулино Калининского района.Губернатор региона Игорь Руденя поручил министерству транспорта Тверской области оперативно провести работы.Также в 2022 году в соответствии с заключенным контрактом на дороге "Москва – Рига" – Ржев, включенной в АИП, предполагается начать строительно-монтажные работы. Участок протяженностью 5 километров станет новым подъездом к городу, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html
тверская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, калининский район, ржев, общество