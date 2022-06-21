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Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области - РИА Новости, 21.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220621/stroitelstvo-1797101353.html
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области - РИА Новости, 21.06.2022
Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области
В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:04
2022-06-21T17:04
тверская область
тверская область
игорь руденя
калининский район
ржев
общество
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ТВЕРЬ, 21 июн - РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.Речь идет о подъезде к промышленной зоне "Боровлево-3" общей протяженностью 1,6 километра, а также к заводу "Орион" в районе деревни Никулино Калининского района.Губернатор региона Игорь Руденя поручил министерству транспорта Тверской области оперативно провести работы.Также в 2022 году в соответствии с заключенным контрактом на дороге "Москва – Рига" – Ржев, включенной в АИП, предполагается начать строительно-монтажные работы. Участок протяженностью 5 километров станет новым подъездом к городу, отметили в пресс-службе.
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тверская область
калининский район
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тверская область, игорь руденя, калининский район, ржев, общество
17:04 21.06.2022
 

Строительство дорог к инвестобъектам включено в АИП Тверской области

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ТВЕРЬ, 21 июн - РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включено финансирование новых объектов — дорог к инвестобъектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.
Речь идет о подъезде к промышленной зоне "Боровлево-3" общей протяженностью 1,6 километра, а также к заводу "Орион" в районе деревни Никулино Калининского района.
Губернатор региона Игорь Руденя поручил министерству транспорта Тверской области оперативно провести работы.
Также в 2022 году в соответствии с заключенным контрактом на дороге "Москва – Рига" – Ржев, включенной в АИП, предполагается начать строительно-монтажные работы. Участок протяженностью 5 километров станет новым подъездом к городу, отметили в пресс-службе.
Глава Тверской области Игорь Руденя во время заседания правительства региона - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:03Тверская область
Руденя: в Верхневолжье ежегодно увеличивается объем ремонта местных дорог
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяКалининский районРжевОбщество
 
 
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