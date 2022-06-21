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Спектакль "Любовь и голуби" покажет Театр на Юго-Западе

Спектакль "Любовь и голуби" покажет Театр на Юго-Западе - РИА Новости, 21.06.2022

Спектакль "Любовь и голуби" покажет Театр на Юго-Западе

24 июня и 3 июля на сцене Московского Театра на Юго-Западе состоится спектакль Олега Леушина "Любовь и голуби". Начало спектакля в 19:00 и 18:00. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:04

2022-06-21T16:04

2022-06-21T16:04

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МОСКВА, 21 июн - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. 24 июня и 3 июля на сцене Московского Театра на Юго-Западе состоится спектакль Олега Леушина "Любовь и голуби". Начало спектакля в 19:00 и 18:00.По книге Владимира Гуркина давно снят популярнейший советский фильм, однако и спектакль в постановке заслуженного артиста О.Леушина не меньше пленил сердца зрителей.Знакомая, как мир, история – в основе которой дом, быт и любовные перипетии. Муж, отдыхая на море, влюбляется в яркую "курортную" фифу, совсем не похожую на его деревенских, и уходит из дома. Нагулявшись на стороне, Кузякин затосковал по дому, по своей Наденьке и по голубям.Спектакль наполнен нежностью и теплом, окутан лирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа.Играть по-новому роли, которые любимы сразу несколькими поколениями - сложно, практически невозможно. Но получилось, ёшкин кот!Увидеть больше фото, отзывы на спектакль, а также приобрести билеты вы можете по ссылке.Контакты для аккредитации СМИ:+7(962)947-02-80 Ольга+7(925)317-05-69EmailПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы