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Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022
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Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей
Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022
Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей
Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
петербургский международный экономический форум — 2022
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 миллиарда рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 миллиардов рублей.Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка – содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 миллиардов рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства – реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.
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новикомбанк, новости компаний - экономика, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, ростех
12:49 21.06.2022
 

Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания
Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.
Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.
С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 миллиарда рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 17:20ПМЭФ-2022
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 миллиардов рублей.
Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка – содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 миллиардов рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.
Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства – реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.
"Заключенные на ПМЭФ-2022 соглашения помогут нашим партнерам расширить производство, исполнить важные контракты и решить поставленные задачи. Новикомбанк обеспечивает своим клиентам максимально выгодные условия благодаря уникальному алгоритму финансирования", — сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:43ПМЭФ-2022
Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022НовикомбанкНовости компаний - ЭкономикаЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФРостех
 
 
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