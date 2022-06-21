https://ria.ru/20220621/soglasheniya-1796990426.html

Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей

Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022

Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 миллиарда рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 миллиардов рублей.Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка – содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 миллиардов рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства – реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.

https://ria.ru/20220616/novikombank-1795848219.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, новости компаний - экономика, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, ростех