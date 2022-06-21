Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей
© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.
Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 миллиардов рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.
С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 миллиарда рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.
Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 миллиардов рублей.
Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка – содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 миллиардов рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.
Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства – реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.
"Заключенные на ПМЭФ-2022 соглашения помогут нашим партнерам расширить производство, исполнить важные контракты и решить поставленные задачи. Новикомбанк обеспечивает своим клиентам максимально выгодные условия благодаря уникальному алгоритму финансирования", — сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.