https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797159033.html

Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом

Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 21.06.2022

Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом

Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" и предупредило о возможном ухудшении ситуации с... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:29

2022-06-21T20:29

2022-06-21T21:10

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" и предупредило о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением, следует из пресс-релиза организации."Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками, — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной, а запасы "достаточно заполнены до осени".При этом в агентстве предупредили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По полученным оценкам, наибольший риск дефицита газа может прийтись на зиму 2022-2023 годов.Режим "раннего предупреждения" в стране будет действовать до дальнейшего уведомления властей Швеции, добавили в организации.В понедельник Датское энергетическое агентство "из-за неопределенности с поставками газа из России" также сообщило о введении аналогичного режима Early Warning. Несмотря на то, что сейчас положение остается под контролем, а газохранилища заполнены на 75 процентов, жителей Дании призвали экономить энергию.На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку на ней сейчас можно использовать только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.На фоне санкций из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Россия принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220621/gretsiya-1797161410.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

швеция, европа, в мире, дания, природный газ