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Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 21.06.2022
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Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом
Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 21.06.2022
Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом
Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" и предупредило о возможном ухудшении ситуации с... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:29
2022-06-21T21:10
швеция
европа
в мире
дания
природный газ
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" и предупредило о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением, следует из пресс-релиза организации."Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками, — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной, а запасы "достаточно заполнены до осени".При этом в агентстве предупредили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По полученным оценкам, наибольший риск дефицита газа может прийтись на зиму 2022-2023 годов.Режим "раннего предупреждения" в стране будет действовать до дальнейшего уведомления властей Швеции, добавили в организации.В понедельник Датское энергетическое агентство "из-за неопределенности с поставками газа из России" также сообщило о введении аналогичного режима Early Warning. Несмотря на то, что сейчас положение остается под контролем, а газохранилища заполнены на 75 процентов, жителей Дании призвали экономить энергию.На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку на ней сейчас можно использовать только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.На фоне санкций из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Россия принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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швеция, европа, в мире, дания, природный газ
20:29 21.06.2022 (обновлено: 21:10 21.06.2022)
 
Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом

Шведское энергетическое агентство заявило о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" и предупредило о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением, следует из пресс-релиза организации.
"Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками, — говорится в заявлении.
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Отмечается, что сейчас ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной, а запасы "достаточно заполнены до осени".
При этом в агентстве предупредили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По полученным оценкам, наибольший риск дефицита газа может прийтись на зиму 2022-2023 годов.
Режим "раннего предупреждения" в стране будет действовать до дальнейшего уведомления властей Швеции, добавили в организации.
В понедельник Датское энергетическое агентство "из-за неопределенности с поставками газа из России" также сообщило о введении аналогичного режима Early Warning. Несмотря на то, что сейчас положение остается под контролем, а газохранилища заполнены на 75 процентов, жителей Дании призвали экономить энергию.
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На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку на ней сейчас можно использовать только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.
На фоне санкций из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Россия принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
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