https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797081504.html

Власти Швеции выделят 88,5 миллиона долларов на кибербезопасность

Власти Швеции выделят 88,5 миллиона долларов на кибербезопасность - РИА Новости, 21.06.2022

Власти Швеции выделят 88,5 миллиона долларов на кибербезопасность

Правительство Швеции выделит 900 миллионов шведских крон (88,5 миллионов долларов) на укрепление кибербезопасности страны на фоне проведения РФ спецоперации на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:20

2022-06-21T16:20

2022-06-21T16:20

в мире

петер хультквист

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нато

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Швеции выделит 900 миллионов шведских крон (88,5 миллионов долларов) на укрепление кибербезопасности страны на фоне проведения РФ спецоперации на Украине, заявил министр по вопросам финансовых рынков Макс Эльгер."Очевидно, что цифровизация открывает новый вид уязвимости, с которым нам приходится иметь дело", - сказал Эльгер на пресс-конференции.По мнению министра, начало спецоперации РФ на Украине якобы "повлекло за собой повышенный риск нападения (в области кибербезопасности - ред.)" на Швецию.В этой связи, по словам Эльгера, правительство выделит 900 миллионов шведских крон на улучшение возможностей Национального центра кибербезопасности Швеции для противостояния угрозам в этой сфере.В середине мая глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил о том, что Стокгольм обсудил с Вашингтоном гарантии безопасности на время вступления Швеции в НАТО. По словам Хультквиста, стороны обсудили в том числе и вопросы кибербезопасности.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция, Австрия, Финляндия, Швеция, Словения, Южная Корея, Румыния, Люксембург, Ирландия, Швейцария, Япония, Канада, Хорватия, Норвегия, Болгария и Черногория.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220621/nato-1796929951.html

https://ria.ru/20220620/ivleeva-1796769551.html

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в мире, петер хультквист, владимир путин, швеция, украина, россия, нато